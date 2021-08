Κυπριακά "χρυσά διαβατήρια" και στο αγγλικό ποδόσφαιρο;

Τον ρόλο της Κύπρου ως κράτους μεσάζοντος για τη διακίνηση κεφαλαίων διεθνών εγκληματιών μέσω του προγράμματος "χρυσών διαβατηρίων" αναδεικνύει νέα έρευνα του Al Jazeera.

Ο τίτλος του ντοκιμαντέρ είναι "The Men Who Sell Football" και δημοσιοποιήθηκε στις 9 Αυγούστου. Θέμα του το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μέσω της αγοράς αγγλικών ποδοσφαιρικών ομάδων από αμφιλεγόμενους ξένους επενδυτές. Στο εν λόγω ντοκιμαντέρ, ένας υπό κάλυψη ρεπόρτερ του Al Jazeera, υποδυόμενος τον εκπρόσωπο καταδικασμένου κινέζου επενδυτή, συναντά τον Christopher Samuelson, χρηματοοικονομικό σύμβουλο ειδικό σε θέματα offshore trusts, και τον Keith Hunter, ιδιωτικό ερευνητή και πρώην ντετέκτιβ της Scotland Yard, ζητώντας καθοδήγηση για την αγορά μίας αγγλικής ποδοσφαιρικής ομάδας. Η εμπλοκή της Κύπρου αρχίζει όταν προκύπτει η ανάγκη για εξασφάλιση ευρωπαϊκού διαβατηρίου για τον φερόμενο επενδυτή. Τότε οι Samuelson και Hunter διαβεβαιώνουν τον υπό κάλυψη δημοσιογράφο ότι μπορούν να εξασφαλίσουν ένα νέο διαβατήριο για τον εγκληματία πελάτη τους, μέσω του περίφημου κυπριακού προγράμματος "χρυσών διαβατηρίων". Μάλιστα αναφέρονται στους συνδέσμους τους στην Κύπρο, οι οποίοι δεν είναι άλλοι από τους πρωταγωνιστές του ντοκιμαντέρ "The Cyprus Papers Undercover", το οποίο δημοσιοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2020 και επέφερε την κατάργηση του προγράμματος και την παραίτηση του Προέδρου της Κυπριακής Βουλής Δημήτρη Συλλούρη και του βουλευτή Χριστάκη Τζιοβάννη.

Αναφορά σε Υπουργό

Στο νέο ντοκιμαντέρ του Al Jazeera γίνεται αναφορά στην μεσολάβηση για έκδοση κυπριακού διαβατηρίου για λογαριασμό Ινδών, Ρώσων, Ουκρανών και Νιγηριανών εκατομμυριούχων ενώ ειδικά για μία περίπτωση Ρώσου ολιγάρχη τονίζεται ότι έλαβε το κυπριακό διαβατήριο ενώ καταζητείτο από την Ιντερπόλ. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί πάντως αναφορά σε Κύπριο Υπουργό, ο οποίος σύμφωνα με τους πρωταγωνιστές του ντοκιμαντέρ ταξίδεψε στην Αγγλία για να υπογράψει έγγραφα για παραχώρηση κυπριακού διαβατηρίου σε Ρώσο ολιγάρχη που δεν μπορούσε να ταξιδέψει στην Κύπρο. Η εν λόγω αναφορά προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στην Κύπρο και υποχρέωσε την κυπριακή κυβέρνηση να εκδώσει ανακοίνωση αρνούμενη κατηγορηματικά τα περί επίσκεψης υπουργού στο Λονδίνο. Πάντως τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν πείθονται με το ΑΚΕΛ να σημειώνει ότι οι αναφορές σε εμπλοκή υπουργού στην έκδοση διαβατηρίου σε Ρώσο δεν απαντώνται με αόριστες διαψεύσεις, ενώ το ΔΗΚΟ ζητά από την κυβέρνηση να δώσει άμεσα απαντήσεις.

Λουκιανός Λυρίτσας, Λευκωσία



Πηγή: Deutsche Welle