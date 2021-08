Η SpaceX θα βοηθήσει τη NASA στη δημιουργία διαστημικών στολών

O Έλον Μασκ προσφέρει τις υπηρεσίες της SpaceX για να βοηθήσει τη NASA να φτιάξει διαστημικές στολές επόμενης γενιάς καθώς μια έκθεση την Τρίτη ανέφερε ότι το τρέχον πρόγραμμα έχει καθυστερήσει και θα κοστίσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

"Το SpaceX θα μπορούσε να το κάνει αν χρειαστεί" έγραψε ο Μασκ σε ένα tweet, σύμφωνα με το CNBC. Η εταιρεία του Μασκ έχει αναπτύξει και κατασκευάσει διαστημικές στολές για τους αστροναύτες που ταξιδεύουν στο διάστημα με το διαστημόπλοιο Crew Dragon της SpaceX. Τα κοστούμια έχουν κατασκευαστεί κυρίως για να προστατεύουν τους αστροναύτες σε περίπτωση πυρκαγιάς στο εσωτερικό του διαστημικού σκάφους ή εάν η καμπίνα αποσυμπιεστεί. Η κατασκευή διαστημικών στόλων θα ήταν μια πιο περίπλοκη και απαιτητική προσπάθεια, δεδομένης της ανάγκης επιβίωσης έξω από ένα διαστημόπλοιο στο περιβάλλον του διαστήματος.

NASA's Inspector General says delays in spacesuit development are another factor making a 2024 astronaut Moon landing impossible.



With $420M spent and another $625M expected, suits won't be "ready for flight until April 2025 at the earliest."



Report: https://t.co/KgBHrddkNr pic.twitter.com/ZVPu1fcPPH