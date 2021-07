Λίβανος: Καταστροφικές πυρκαγιές στο βόρειο τμήμα της χώρας, ένας πυροσβέστης νεκρός

Καταστροφικές πυρκαγιές έχουν μετατρέψει σε στάχτη μεγάλες εκτάσεις των πευκοδασών του Λιβάνου, στο βόρειο τμήμα της χώρας, σκοτώνοντας τουλάχιστον έναν πυροσβέστη και αναγκάζοντας κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, έγινε σήμερα γνωστό από το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας.

Η πυροσβεστική υπηρεσία και ο στρατός προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τις φωτιές, τις οποίες αναζωπυρώνουν οι θυελλώδεις άνεμοι, σε χωριά στην περιοχή Ακάρ, στο βόρειο τμήμα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

#Lebanon asks Cyprus for help in putting out raging forest fires in #Akkar #Qabyat #Akrom #Gunqat 😞 north of the country.

Homes have been evacuated,

Seems it’s a tough one today 😞🙏🏻

God help @CivilDefenseLB @LebarmyOfficial @RedCrossLebanon #GodHelpLebanon pic.twitter.com/Iw0HVNMQWm