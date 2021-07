Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα Βαρώσια

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα για το ζήτημα των Βαρωσίων μετά την προσφυγή της Κυπριακής Δημοκρατίας ως απάντηση στις εξαγγελίες Ερντογάν για άνοιγμα μέρους της περίκλειστης πόλης.

Όπως ανέφερε ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Χριστοδουλίδης, στις δηλώσεις του με το πέρας της συνάντησης με τον Νίκο Δένδια, η Κύπρος ζητάει συγκεκριμένη αντίδραση από πλευράς διεθνούς κοινότητας, ενώ η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας αναμένεται ότι θα κρίνει και την αντίδραση της ΕΕ στο ζήτημα.

Από τον δυναμισμό της αντίδρασης της διεθνούς κοινότητας θα εξαρτηθεί όχι μόνο το αν θα καταφέρει η Τουρκία να προχωρήσει στα νέα τετελεσμένα, αλλά και η αναζωογόνηση της προοπτικής επανέναρξης των συνομιλιών του Κυπριακού που παραμένει ο πρωταρχικός μας στόχος, υποστήριξε ο κ. Χριστοδουλίδης, τονίζοντας ότι χρειάζεται να είναι ξεκάθαρα τα μηνύματα της διεθνούς κοινότητας.

Όπως μεταδίδουν τα κυπριακά ΜΜΕ, ο Κύπριος ΥΠΕΞ ανέφερε ότι με τον κ. Δένδια είχαν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τα δεδομένα και αντάλλαξαν απόψεις για τα επόμενα βήματα, κυρίως σε ό,τι αφορά στην αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις τελευταίες τουρκικές προκλήσεις, η οποία θα πρέπει να αντιδράσει άμεσα και αποφασιστικά και η αντίδρασή της να έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο.

Επεσήμανε ότι στόχος των κινήσεων της Τουρκίας είναι η προώθηση της δημιουργίας 2 κρατών στην Κύπρο, ενώ αναφέρθηκε και στον σημαντικό αριθμό διπλωματικών επαφών, οι οποίες άρχισαν χθες και συνεχίζονται και σήμερα.

"Οι επόμενες μέρες θα είναι καθοριστικής σημασίας για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα", ανέφερε καταληκτικά ο κ. Χριστοδουλίδης, ευχαριστώντας τον Νίκο Δένδια για τη συνδρομή της Ελλάδας στις διπλωματικές προσπάθειες αναχαίτισης της τουρκικής προκλητικότητας.

Έντονη ήταν η αντίδραση των 5 μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας στις εξαγγελίες του Ταγίπ Ερντογάν για άνοιγμα μέρους των Βαρωσίων.

Σε γραπτή ανακοίνωση του ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Αντονι Μπλίνκεν υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδικάζουν την ανακοίνωση του Τουρκοκύπριου ηγέτη Ερσίν Τατάρ και του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχετικά με τη μεταφορά τμημάτων των Βαρωσίων υπό τουρκοκυπριακό έλεγχο.

"Αυτή η κίνηση είναι σαφώς ασυμβίβαστη με τα ψηφίσματα 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία απαιτούν ρητά Βαρώσια να διοικούνται από τα Ηνωμένα Έθνη. Από τον Οκτώβριο του 2020, όταν οι Τουρκοκύπριοι, με την υποστήριξη της Τουρκίας, ανακοίνωσαν το άνοιγμα της παραλίας των Βαρωσίων και άρχισαν να αναλαμβάνουν δράσεις για την εφαρμογή αυτής της απόφασης, Τουρκοκύπριοι και Τουρκία έχουν αγνοήσει τις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να αντιστρέψουν τα μονομερή τους βήματα στα Βαρώσια"" σημειώνει ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν τις Τουρκοκυπριακές ενέργειες στα Βαρώσια, με την υποστήριξη της Τουρκίας, ως προκλητικές, απαράδεκτες και ασυμβίβαστες με τις προηγούμενες δεσμεύσεις τους να συμμετάσχουν εποικοδομητικά σε συνομιλίες για διευθέτηση.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση του για την τηλεφωνική επικοινωνία Σεργκέι Λαβρόφ και Νίκου Χριστοδουλίδη επισήμανε πως "η ρωσική πλευρά υπογράμμισε την προσήλωσή της στην αυστηρή εφαρμογή των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που προβλέπουν μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία στην Κύπρο μέσα από απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας στο νησί".

Το Λονδίνο είναι "βαθιά ανήσυχο" για την εξαγγελία για τα Βαρώσια που έγινε κατά την επίσκεψη του Προέδρου Ερντογάν στην Κύπρο, δήλωσε εκπρόσωπος του Foreign Office. "Η ανακοίνωση αντιτίθεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και στην Προεδρική Δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας της 8ης Οκτωβρίου 2020 που καλούσε την Τουρκία να σταματήσει και να αναστρέψει τις ενέργειές της στα Βαρώσια", τόνισε ο εκπρόσωπος.

Η Γαλλία, που έθεσε το θέμα της Αμμοχώστου ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας κατά τις διαβουλεύσεις για την Κύπρο, κάνει έκκληση για τον πλήρη σεβασμό των ψηφισμάτων 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας, και θα αναφερθεί σε αυτό το θέμα στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων που θα λάβουν χώρα σήμερα.

Τέλος, ο πρέσβης της Κίνας στη Λευκωσία, Λιου Γιαντάο, σε ανάρτησή του στο twitter ανέφερε πως γίνονται επαφές με τα άλλα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη, για περαιτέρω μέτρα που μπορεί να ληφθούν σε σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα των Βαρωσίων.

Ο Κινέζος πρέσβης τόνισε ότι η θέση της χώρας του είναι πως "όλα τα μέρη θα πρέπει να παραμείνουν αυστηρώς δεσμευμένα με τα σχετικά ψηφίσματα για την Αμμόχωστο". Ενέργειες που λαμβάνονται μονομερώς, αναφέρει ο πρέσβης Λιου, και οι οποίες μπορεί να αλλάξουν το υφιστάμενο καθεστώς των Βαρωσίων, και που μπορεί να προκαλέσουν ένταση, θα πρέπει να αποφεύγονται.

We are discussing with other members of #UNSC in NY on further measures to be taken, regarding the latest development in #Varosha. #Cyprob @CyprusMFA