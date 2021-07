Χάος από τις πλημμύρες στη Γερμανία: Στους 42 οι νεκροί - Δεκάδες αγνοούμενοι

Στους 42 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες στη δυτική Γερμανία, σύμφωνα με νέα στοιχεία των αρχών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και της Ρηνανίας-Παλατινάτου. Τουλάχιστον 70 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται.

Η περιφέρεια του Έουσκιρχεν (Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία) έχει πληγεί ιδιαίτερα και 15 άνθρωποι έχουν χάσει εκεί τη ζωή τους, διευκρίνισε η τοπική αστυνομία, προσθέτοντας πως "δεν έχουν βρεθεί ακόμη όλα τα πτώματα".

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία του Κόμπλεντς, 18 άνθρωποι έχουν ανασυρθεί νεκροί στην περιοχή Μπαντ Νόιεναρ - Αρβάιλερ, η οποία βρίσκεται κοντά στον ποταμό Αρ που υπερχείλισε έπειτα από τη σφοδρή βροχόπτωση του τελευταίου 24ώρου.

🚨 BREAKING – 🇩🇪⚡At Least 30 Reportedly Missing After Houses Collapse in Schuld, Germany Due to Flood



The incident was caused by a massive flood that destroyed 6 houses and damaged 25 others in the Eifel municipality overnight, according to the broadcaster SWR.

(1/3) pic.twitter.com/k7jN9QP8VF