Πλημμύρες στη δυτική Γερμανία: Πάνω από 20 νεκροί - Δεκάδες αγνοούμενοι και καταρρεύσεις σπιτιών

Στους 20 έχουν φθάσει οι νεκροί από τις πλημμύρες στη Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία, ενώ οι αρχές κάνουν λόγο για "δεκάδες αγνοούμενους".

Στο επίκεντρο της καταστροφής βρίσκεται το Σουλντ, στον ποταμό Αρ, ο οποίος υπερχείλισε, παρασύροντας τουλάχιστον έξι σπίτια. Όπως επισημαίνουν οι τοπικές αρχές, η κατάσταση παραμένει ασαφής, καθώς τα θύματα έχουν μέχρι τώρα ανασυρθεί σε διάφορα σημεία. Ολόκληρη η περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ στις επιχειρήσεις συμμετέχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις με ερπυστριοφόρα οχήματα και ομάδα 230 ατόμων.

🚨 BREAKING – 🇩🇪⚡At Least 30 Reportedly Missing After Houses Collapse in Schuld, Germany Due to Flood



The incident was caused by a massive flood that destroyed 6 houses and damaged 25 others in the Eifel municipality overnight, according to the broadcaster SWR.

