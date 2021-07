Apple και Goldman Sachs ετοιμάζουν μια υπηρεσία "buy now, pay later"

Η Apple σχεδιάζει να λανσάρει μια υπηρεσία που θα επιτρέπει στους χρήστες να εξοφλούν τις αγορές της Apple Pay σε δόσεις, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Apple θα χρησιμοποιήσει την Goldman Sachs, με την οποία συνεργάζεται ήδη στο πλαίσιο της Apple Card από το 2019, ως πιστωτή, ανέφερε το Bloomberg, επικαλούμενο άτομα με γνώση του θέματος.

Η υπηρεσία, γνωστή εσωτερικά ως Apple Pay Later, θα ανταγωνίζεται τις υπηρεσίες "buy now, pay later" της Affirm και της PayPal.

Οι μετοχές της Affirm υποχώρησαν κατά περίπου 9%, στα 59 δολάρια μετά την είδηση, ενώ η PayPal διαπραγματεύεται επίσης χαμηλότερα.

Η νέα υπηρεσία δεν συνδέεται με την Apple Card και δεν απαιτεί τη χρήση της, ανέφερε το Bloomberg.