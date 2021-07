Τουλάχιστον 36 νεκροί από πυρκαγιά σε μονάδα Covid-19 σε νοσοκομείο του Ιράκ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23:53

Στους 36 ανέρχονται οι νεκροί από την τεράστια πυρκαγιά που ξέσπασε στη μονάδα Covid-19 του νοσοκομείου Αλ Χουσέιν, στην πόλη Νασιρίγια, στο νότιο Ιράκ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των τοπικών υγειονομικών αρχών.

Μια ιατρική πηγή είπε ότι 16 ασθενείς σώθηκαν, αφού πρόλαβαν να βγουν έξω.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το κτίριο να φλέγεται και από πάνω να υψώνεται πυκνός μαύρος καπνός.

Τον περασμένο Απρίλιο είχε σημειωθεί μια παρόμοια τραγωδία στο Ιράκ, όταν 80 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά σε μια κλινική για Covid-19 στη Βαγδάτη.

Στη μονάδα αυτή υπήρχαν 60 κλίνες, αλλά δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη πόσοι ασθενείς νοσηλεύονταν εκεί. Οι έρευνες στον χώρο συνεχίζονται, αφού τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά.

Horrible news. Initial reports of at least 13 people dead after a fire engulfed the COVID19 ward at Al-Hussein Hospital in southern Iraq’s Nasiriya province - local media. pic.twitter.com/uBBK5yAHgY