Η πρεσβεία του Πακιστάν στην Τουρκία μιλά για "Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου"

Ένα tweet που δημοσιεύθηκε το Σάββατο από την Πρεσβεία του Πακιστάν στην Τουρκία έχει προκαλέσει ελπίδες στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης για την ενδεχόμενη αναγνώριση του ψευδοκράτους ως "Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου" από το Ισλαμαμπάντ.

Η ανάρτηση, που κοινοποιήθηκε μέσω του επίσημου λογαριασμού Twitter της πρεσβείας, αναφέρει λεπτομερώς το πρόγραμμα τριήμερης επίσκεψης της προξενικής ομάδας στη "Βόρεια Κύπρο" που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 11 και 13 Ιουλίου.

Το tweet, όπως γράφει και η φανατικά φιλοκυβερνητική Yeni Şsafak "θεωρείται ως ένα σημαντικό βήμα προς την αναγνώριση της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου από το Ισλαμαμπάντ, καθώς υπάρχουν εικασίες σχετικά με το εάν μπορεί να αναμένεται επίσημη αναγνώριση στο μέλλον".

Embassy’s Consular Team will be undertaking a 3 days visit to Turkish Republic of Northern Cyprus from 11-13 July 2021. Available slots for community interaction are as follows:

12July: 5-8 pm,Lefkosa

13July: 6-9 pm,Girne

Venue of community interaction will be conveyed shortly.