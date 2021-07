Διαστημικός ο Ρίτσαρντ Μπράνσον

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 19:07

Μετά από 17 χρόνια προσπαθειών και αφού δαπάνησε περισσότερα από 1 δισ. δολάρια από την προσωπική του περιουσία, ο σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον είδε το διαστημικό του όνειρο του να πραγματοποιείται: Στις 10:38 (τοπική ώρα στο Νέο Μεξικό) ο ίδιος και και άλλα πέντε μέλη πληρώματος επιβιβάστηκαν στο διαστημικό σκάφος VSS Unity, το οποίο βρισκόταν προσαρμοσμένο στο μητρικό σκάφος WhiteKnightTwo.

Το μητρικό σκάφος χρειάστηκε περίπου 45 λεπτά για να φτάσει σε ύψος 46.000 ποδών, όπου και ελευθέρωσε το VSS Unity για να ξεκινήσει το ταξίδι του στο όριο Γης- διαστήματος.

Η πτήση καθυστέρησε την απογείωσης της για 90 λεπτά λόγω μιας καταιγίδας που είχε ξεσπάσει νωρίτερα στην περιοχή.

Η πτήση του σκάφους της Virgin Galactic είχε διάρκεια σχεδόν μιας ώρας. Κατά τη διάρκεια της τόσο ο 70χρονος Μπράνσον, όσο και τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος βίωσαν μικρά διαστήματα σε κατάσταση πλήρους έλλειψης βαρύτητας.

Μετά την ολοκλήρωση της, το σκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στην βάση του, το Spaceport America στο Νέο Μεξικό.

Πριν την πτήση ο δισεκατομμυριούχος με μήνυμα του στον λογαριασμό του στο Twitter δήλωνε ότι "είναι μια υπέροχη ημέρα για να πάμε στο διάστημα”, με προφανή τον ενθουσιασμό του για το πολυπόθητο διαστημικό του ταξίδι.

It’s a beautiful day to go to space. We’ve arrived at @Spaceport_NM. Get ready to watch LIVE at 7:30 am PT | 10:30 am ET | 3:30 pm BST https://t.co/PcvGTmA661 #Unity22 pic.twitter.com/4KjGPpjz0M