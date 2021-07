Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων: Ευχαριστώ την Ελλάδα για την προσφορά εμβολίων σε Αλβανία και Β. Μακεδονία

Eμβόλια για την COVID-19 εστάλησαν στην Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ, μετά από αίτημα των Αρχών και των δύο χωρών προς την ΕΕ, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Κομισιόν. Τα εμβόλια, που προσφέρθηκαν από την Ελλάδα, φτάνουν τις 100.000 δόσεις AstraZeneca για κάθε χώρα.

Ο επίτροπος για τη Διαχείριση Κρίσεων, Γιάνες Λέναρσιτς, ανέφερε: "Ευχαριστώ την Ελλάδα για την προσφορά της στις γειτονικές χώρες της. Βλέπουμε εδώ ακόμη ένα παράδειγμα του γρήγορου συντονισμού που έγινε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, που αποδείχθηκε ζωτικής σημασίας για την υποστήριξη των χωρών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19".

I thank #Greece for its offer of 100.000 #COVID19 vaccines to each of its two neighbouring countries, #Albania and #NorthMacedonia.



Yet another example of the swift coordination done by the EU Civil Protection Mechanism in a #TeamEurope spirit!#EUCivPro 🇪🇺🇬🇷🇦🇱🇲🇰 pic.twitter.com/3s9i78TUJf