Σαρλ Μισέλ: Καταδικάζουμε την δολοφονία του προέδρου της Αϊτής

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ καταδίκασε την Τετάρτη τη δολοφονία του προέδρου της Αϊτής Zοβενέλ Μοΐζ, ο οποίος πυροβολήθηκε από άγνωστους ένοπλους με όπλα υψηλής διαμέτρου στην ιδιωτική του κατοικία τη νύχτα.

"Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και να ζητάμε ηρεμία και σταθερότητα. Μόνο ένας πολιτικός διάλογος χωρίς αποκλεισμούς μπορεί να διασφαλίσει τη διοργάνωση ελεύθερων και διαφανών εκλογών", δήλωσε ο Σαρλ Μισέλ, μέσω ανάρτησής του στο Twitter.

We condemn the assassination of President Moise.



Our condolences to his family and to the people of Haiti.



We continue to monitor the situation and call for calm and stability.



Only an inclusive political dialogue can ensure the organization of free and transparent elections.