Φωτιά και έκρηξη σε πλοίο στο Ντουμπάι

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 23:51

Σε φωτιά που ξέσπασε σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που βρίσκεται αγκυροβολημένο στο λιμάνι Jebel Ali του Ντουμπάι, όπως όλα δείχνουν, οφείλεται η έκρηξη που ακούστηκε νωρίτερα στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Όπως ανέφερε το γραφείο Τύπου του Ντουμπάι, η υπηρεσία πολιτικής άμυνας επιχειρεί να σβήσει τη φωτιά που ξέσπασε σε πλοίο που βρίσκεται στο λιμάνι του Jebel Ali, το οποίο είναι το μεγαλύτερο της Μέσης Ανατολής.

Το γραφείο Τύπου του Ντουμπάι αναφέρει ότι η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.

JUST IN - Powerful explosion at Jebel Ali Port, #Dubai, United Arab Emirates. The blast was heard throughout the city. pic.twitter.com/Q6DKP03uTZ