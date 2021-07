ΗΠΑ: Ο Τραμπ φέρεται να δήλωσε ότι ο Χίτλερ "έκανε πολλά καλά πράγματα"

Ο Αδόλφος Χίτλερ "έκανε πολλά καλά πράγματα", φέρεται να δήλωσε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε το 2018 στη Γαλλία, υποστηρίζει ένας δημοσιογράφος της εφημερίδας Wall Street Journal σε ένα βιβλίο που πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 13 Ιουλίου.

Η δήλωση αυτή, την οποία ωστόσο διαψεύδει ο Τραμπ, υποτίθεται ότι έγινε στο περιθώριο της επίσκεψής του για τα 100 χρόνια από τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό ισχυρίζεται ο Μάικλ Μπέντερ στο βιβλίο "Frankly, We did win this election” (Ειλικρινά, πράγματι κερδίσαμε τις εκλογές), αποσπάσματα του οποίου δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Ο Μπέντερ υποστηρίζει ότι ο Τραμπ έκανε αυτήν την παρατήρηση κατά τη διάρκεια ενός "αυτοσχέδιου μαθήματος ιστορίας" που του παρέδωσε ο τότε προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Τζον Κέλι. Ο πρώην στρατηγός των Πεζοναυτών "υπενθύμισε στον πρόεδρο ποιες χώρες ήταν με ποια πλευρά σε εκείνη τη σύγκρουση" και παρέθεσε "τα γεγονότα από τον Α΄μέχρι τον Β΄Παγκόσμιο πόλεμο καθώς και όλες τις φρικαλεότητες" που διέπραξε ο Χίτλερ.

Αιφνιδιασμένος από το αντεπιχείρημα του Τραμπ, ο Τζον Κέλι "του είπε ότι έκανε λάθος αλλά ο Τραμπ επέμεινε στις θέσεις του" υπογραμμίζοντας την οικονομική ανάκαμψη της Γερμανίας τη δεκαετία του 1930, επί της ναζιστικής διακυβέρνησης.

Ο δημοσιογράφος, που επικαλείται ανώνυμες πηγές, υποστηρίζει ότι ο προσωπάρχης του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία του απάντησε: "Δεν μπορείτε να λέτε κάτι καλό για τον Αδόλφο Χίτλερ. Σε καμία περίπτωση".

Ο Μπέντερ διαβεβαιώνει εξάλλου ότι ο Τραμπ έχει "εξωφρενική άγνοια της Ιστορίας", κυρίως σε ό,τι αφορά τη δουλεία και τον φυλετικό διαχωρισμό στις ΗΠΑ.

Το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στη Γαλλία εκείνη την εποχή είχε προκαλέσει ένα άλλο σκάνδαλο, όταν ο πρόεδρος ακύρωσε την επίσκεψή του σε ένα αμερικανικό στρατιωτικό νεκροταφείο, κοντά στο Παρίσι, εξηγώντας ότι οι καιρικές συνθήκες ήταν κακές. Όμως σύμφωνα με το The Atlantic, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ απλούστατα δεν έβλεπε τον λόγο της επίσκεψης. "Γιατί πρέπει να πάω σ’ αυτό το νεκροταφείο; Είναι γεμάτο με χαμένους", φέρεται να είπε σε μέλη της ομάδας του, έγραψε η εφημερίδα τον Σεπτέμβριο του 2020, επικαλούμενη και αυτή ανώνυμες πηγές.

Ο Τραμπ φέρεται επίσης να χαρακτήρισε "κρετίνους" τους 1.541 Αμερικανούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν στη μάχη του Δάσους Μπελό ενώ στη συνέχεια ρώτησε "ποιοι ήταν οι καλοί" σε αυτόν τον πόλεμο.

Οι ισχυρισμοί αυτοί είχαν διαψευστεί κατηγορηματικά από τον Λευκό Οίκο.

