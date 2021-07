Εκπρόσωπος τουρκικού ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα είναι ασφαλές καταφύγιο τρομοκρατών

Μέσω επίθεσης προς την Ελλάδα, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας προσπαθεί να αποδείξει ότι η Τουρκία μάχεται εναντίον της τρομοκρατίας και του Ισλαμικού Κράτους.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Τανζού Μπιλγκίτς, μέσω tweet που απευθύνεται στον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια είπε ότι η Τουρκία είναι η μόνη χώρα του ΝΑΤΟ που αγωνίζεται ενάντια στο DAESH (ISIS) και αμέσως επιτέθηκε: "Η Ελλάδα είναι ένα ασφαλές καταφύγιο για τρομοκρατικές οργανώσεις με επαίσχυντο παρελθόν επ' αυτού. Η συνεχής συκοφαντία της Ελλάδας προς την Τουρκία είναι ένδειξη της ανασφάλειας και του βάρους της ενοχής", έγραψε.

…Recent baseless statements aimed at obscuring Turkey’s role against DAESH stems from political motives. #Greece, itself is a safe haven for terrorist organizations w/ a disgraceful track record. Repeated slandering of 🇹🇷 by 🇬🇷 is a sign of insecurity and the burden of guilt.