Έρευνα: Η απουσία ήπιων παρενεργειών μετά από εμβόλιο mRNA δεν σημαίνει ότι αυτό δεν "δουλεύει"

Η εκδήλωση ήπιων παρενεργειών μετά από ένα mRNA εμβόλιο κατά του κορονοϊού μπορεί να αποτελεί σημάδι ότι το ανοσοποιητικό σύστημα ενεργοποιήθηκε, αλλά η έλλειψη τέτοιων αντιδράσεων δεν πρέπει να προκαλεί καμία ανησυχία ότι το εμβόλιο δεν "δουλεύει" και ο οργανισμός δεν έχει ανταποκριθεί. Αυτό είναι το καθησυχαστικό συμπέρασμα μιας νέας έρευνας Αμερικανών στρατιωτικών γιατρών και επιστημόνων.

Οι ερευνητές, οι οποίοι έκαναν τη σχετική προδημοσίευση στο medRxiv, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς, μελέτησαν το επίπεδο αντισωμάτων σε 206 υγειονομικούς και των δύο φύλων, με μέση ηλικία 42 ετών πριν, και μετά τον εμβολιασμό τους με Pfizer/BioNTech. Συσχέτισαν στη συνέχεια τα αντισώματα με τις αντιδράσεις του οργανισμού κάθε εμβολιασμένου. Όπως και στις κλινικές δοκιμές, το συχνότερο σύμπτωμα μετά το εμβόλιο ήταν ο πόνος στο μπράτσο (91% μετά την πρώτη δόση και 82% μετά τη δεύτερη) και στη συνέχεια η κόπωση (42% και 62% αντίστοιχα) και οι μυϊκοί πόνοι (28% και 52% αντίστοιχα).

Δεν υπήρχε όμως καμία συσχέτιση ανάμεσα στα συμπτώματα και στα επίπεδα των αντισωμάτων μετά από ένα μήνα. Εμβολιασμένοι χωρίς παρενέργειες είχαν παρόμοια αντισώματα με εκείνους που είχαν πιο έντονη αντίδραση του οργανισμού τους μετά τον εμβολιασμό. Οι ερευνητές ανέφεραν πως αυτό πρέπει να καθησυχάσει τους ανθρώπους ότι η έλλειψη των όποιων παρενεργειών δεν σημαίνει πως το εμβόλιο είναι αναποτελεσματικό.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι τα μετα-εμβολιαστικά συμπτώματα ήσαν αντιστρόφως ανάλογα με την ηλικία και το βάρος. Επίσης ήσαν πιο συχνά στις γυναίκες και μετά τη δεύτερη δόση. Αν κάποιος είχε κάποιες παρενέργειες μετά την πρώτη δόση, ήταν πιθανότερο να έχει και μετά τη δεύτερη, ενώ η μεγαλύτερη ηλικία σχετιζόταν με χαμηλότερα επίπεδα αντισωμάτων.

Μια δεύτερη αμερικανική μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό "The New England Journal of Medicine", βρήκε ότι στις πολύ σπάνιες περιπτώσεις που, παρά τον εμβολιασμό, κάποιος αρρωσταίνει με Covid-19, τα συμπτώματα του διαρκούν λιγότερο και είναι πιο ήπια, από ό,τι αν ήταν ανεμβολίαστος.

Η έρευνα έγινε σε σχεδόν 4.000 υγειονομικούς, εκ των οποίων 204 διαγνώστηκαν θετικοί για κορονοϊό. Πέντε είχαν πλήρως εμβολιαστεί με mRNA εμβόλιο Pfizer/BioNTech ή Moderna, άλλοι 11 είχαν κάνει μόνο μία δόση ή είχαν περάσει λιγότερες από δύο εβδομάδες μετά από τη δεύτερη δόση όταν μολύνθηκαν, ενώ 156 ήσαν ανεμβολίαστοι.

Διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι ανεμβολίαστοι ασθενείς ήσαν άρρωστοι με Covid-19 επί τουλάχιστον δύο εβδομάδες, έναντι μόνο μιας εβδομάδας που έμειναν οι εμβολιασμένοι. Επίσης οι τελευταίοι είχαν 58% μικρότερη πιθανότητα να έχουν πυρετό και πέρασαν κατά μέσο όρο σχεδόν δυόμισι λιγότερες μέρες στο κρεβάτι, σε σχέση με τους ανεμβολίαστους. Ακόμη το μέσο ιικό φορτίο των εμβολιασμένων ήταν κατά 40% μικρότερο.

"Αν κανείς εμβολιαστεί, έχει πιθανότητα περίπου 90% να μην αρρωστήσει με Covid-19. Αλλά ακόμη κι αν αυτό συμβεί, θα έχει λιγότερο κορονοϊό μέσα του και η ασθένεια του θα είναι πιθανότατα πιο ήπια", δήλωσε ο ερευνητής δρ Τζεφ Μπέρτζες του Πανεπιστημίου της Αριζόνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ