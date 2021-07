Η Deutsche Bank στο επίκεντρο της κόντρας για τη χρηματοδότηση του Kanal Istanbul

Η Γερμανική Deutsche Bank αντικρούει τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν λέγοντας ότι η τράπεζα δεν είχε συνομιλίες με την Τουρκία για τη χρηματοδότηση του αμφιλεγόμενου Kanal Istanbul.

Ένας αξιωματούχος της τράπεζας είπε στην τουρκική υπηρεσία της Euronews την 1η Ιουλίου ότι δεν είχε λάβει ακόμη κανένα αίτημα από την Τουρκία σχετικά με τη χρηματοδότηση του έργου.

Είναι γνωστό ότι η τράπεζα έχει χορηγήσει δάνεια στην Τουρκία για διάφορα έργα μεγάλης κλίμακας, όπως η κατασκευή της γέφυρας στο Τσανάκαλε το 1915 και το μετρό της Κωνσταντινούπολης.

Ο Ερντογάν ισχυρίστηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι ο αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου "απειλούσε την Deutsche Bank" για τη συμμετοχή της τράπεζας στο έργο Kanal Istanbul.

"Εξαπολύουν απειλές στην Deutsche Bank λέγοντας 'σίγουρα δεν θα πραγματοποιήσουμε τις πληρωμές'. Δεν έχουν καν γνώση για το τι σημαίνει να είναι κράτος, τι σημαίνει να κυβερνούν ένα κράτος", δήλωσε ο Ερντογάν στις 30 Ιουνίου σε ομιλία του προς τους βουλευτές του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP).

Η δήλωση του Ερντογάν ήρθε αφότου ο Κιλιτσντάρογλου δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα διακόψει τους δεσμούς με οποιεσδήποτε εγχώριες ή ξένες εταιρείες επενδύουν στο έργο εάν το κόμμα του τελικά αποκτήσει τον έλεγχο της διακυβέρνησης.

Σε απάντηση στην παρατήρηση του Ερντογάν για την Deutsche Bank, ο Κιλιτσντάρογλου αργότερα στις 30 Ιουνίου έκανε ανάρτηση στο Twitter, προειδοποιώντας για άλλη μια φορά τους επενδυτές ότι δεν θα λάβουν αποζημίωση από το τουρκικό Υπουργείο Οικονομικών εάν το κόμμα του αρχίσει να κυβερνά.

Ο Κιλιτσντάρογλου δημοσίευσε το μήνυμά του σε τέσσερις διαφορετικές γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανία, Γαλλικά και Αραβικά.

"Ερντογάν, το λέω το ίδιο σε όλους όσοι έχουν το βλέμμα τους στα χρήματα του λαού μου και στο φυσικό περιβάλλον. Δεν θα μπορέσουν να πάρουν χρήματα από το Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας! Άρα επιτρέψτε μου να το πω και στην Deutsche Bank", ανέφερε ο Κιλιτσντάρογλου στις 30 Ιουνίου.

Institutions that fund the Kanal Istanbul project, which is contrary to the interests of my nation and world climate policy, will not receive reimbursement from the treasury of Turkey. Compensation will also be sought for any destruction of our Nature that the project will cause.