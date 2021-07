ΗΠΑ - Κίνα: Ανησυχεί την Ουάσινγκτον η ενίσχυση του κινεζικού πυρηνικού οπλοστασίου

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες, Πέμπτη, ότι η ταχεία ενίσχυση των πυρηνικών δυνάμεων της Κίνας προκαλεί ανησυχία στην Ουάσινγκτον και κάλεσαν το Πεκίνο να συνεργαστεί μαζί τους "σε πρακτικά μέτρα για τη μείωση των κινδύνων από μια αποσταθεροποιητική κούρσα εξοπλισμών".

Η Κίνα είναι πλέον δύσκολο να κρύψει την αύξηση του πυρηνικού οπλοστασίου της και διαφαίνεται πως το Πεκίνο αποκλίνει από την πυρηνική στρατηγική που στηρίζονταν στην ελάχιστη αποτροπή και την οποία ακολουθούσε για δεκαετίες, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών Νεντ Πράις στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο Πράις απάντησε σε μία ερώτηση σχετικά με μία αναφορά της εφημερίδας "The Washington Post", σύμφωνα με την οποία η Κίνα έχει αρχίσει την κατασκευή περισσότερων από 100 πυραυλικών σιλό σε μία ερημική περιοχή στο δυτικό τμήμα της χώρας.

"Οι αναφορές αυτές, αλλά και άλλες εξελίξεις αφήνουν να εννοηθεί ότι το κινεζικό πυρηνικό οπλοστάσιο θα αυξηθεί πιο γρήγορα, αλλά και σε υψηλότερο επίπεδο από αυτό που ίσως αναμένονταν προηγούμενα", δήλωσε ο Πράις.

"Η αύξηση αυτή είναι ανησυχητική. Εγείρει ερωτήσεις σχετικά με τις προθέσεις της Κίνας. Για εμάς, δίνει έμφαση στη σημασία της αναζήτησης πρακτικών μέτρων για τη μείωση των πυρηνικών κινδύνων", τόνισε.

"Ενθαρρύνουμε το Πεκίνο να συνεργαστεί μαζί μας σε πρακτικά μέτρα για τη μείωση των κινδύνων από αποσταθεροποιητικές κούρσες εξοπλισμών -- εν δυνάμει αποσταθεροποιητικές εντάσεις".

Ο Πράις πρόσθεσε ότι αυτός είναι ο λόγος που ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει δώσει προτεραιότητα στη στρατηγική σταθερότητα στις συνομιλίες του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, προσθέτοντας ότι: "η ίδια λογική θα εφαρμοστεί και στην προσέγγιση με μία άλλη πυρηνική δύναμη, τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας".

Ο ίδιος είπε ότι η Ουάσινγκτον "κατέγραψε τις δηλώσεις" του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στη χθεσινή τελετή για την 100η επέτειο από την ίδρυση του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος, αλλά δε θα προχωρήσει "σε επιμέρους σχολιασμό".

Στις δηλώσεις του, ο πρόεδρος Σι προειδοποίησε ότι ξένες δυνάμεις που προσπαθούν να εκφοβίσουν την Κίνα "θα σπάσουν τα κεφάλια τους" και δεσμεύθηκε να ενισχύσει τις κινεζικές ένοπλες δυνάμεις. Δεσμεύτηκε επίσης για την "επανένωση" της Ταϊβάν και δήλωσε ότι θα διασφαλιστεί η κοινωνική σταθερότητα στο Χονγκ Κονγκ, παράλληλα με την προστασία της κινεζικής ασφάλειας και κυριαρχίας.

Η αναφορά της εφημερίδας "The Washington Post" επικαλέστηκε εμπορικές δορυφορικές φωτογραφίες και ανάλυση από το κέντρο σπουδών για τη μη διάδοση των πυρηνικών The James Martin Center for Nonproliferation Studies, που βρίσκεται στο Μοντερέι της Καλιφόρνιας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα 119 σχεδόν πανομοιότυπα εργοτάξια έχουν χαρακτηριστικά που είναι όμοιακ με αυτά υφιστάμενων εγκαταστάσεων εκτόξευσης για το υφιστάμενο κινεζικό οπλοστάσιο βαλλιστικών πυραύλων με πυρηνικές κεφαλές.

Μία αναφορά του Πενταγώνου προς το Κογκρέσο το 2020 εκτίμησε ότι το απόθεμα πυρηνικών κεφαλών της Κίνας "είναι μεταξύ 200 και 250" ενώ εκτιμάται ότι αυτό τουλάχιστον θα διπλασιαστεί, καθώς το Πεκίνο αυξάνει και εκσυγχρονίζει τις ένοπλες δυνάμεις του.

Αναλυτές δηλώνουν ότι οι ΗΠΑ έχουν περίπου 3.800 πυρηνικές κεφαλές και, σύμφωνα με στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου των Εξωτερικών, οι 1.357 από αυτές ήταν ανεπτυγμένες την 1η Μαρτίου.

Η Ουάσινγκτον έχει επανειλημμένα καλέσει την Κίνα και τη Ρωσία να την ακολουθήσουν σε μία συμφωνία για τον έλεγχο των όπλων και ο αρμόδιος για τον αφοπλισμό Αμερικανός πρεσβευτής δήλωσε το Μάιο ότι το Πεκίνο αντιστέκεται σε αυτό, παρά τη "δραματική" αύξηση του οπλοστασίου του.

Η Κίνα υποστηρίζει ότι το οπλοστάσιο της είναι πολύ μικρό συγκρινόμενο με αυτά των ΗΠΑ και της Ρωσίας και ότι είναι έτοιμη για τη διεξαγωγή διμερών διαλόγων για τη στρατηγική ασφάλεια "στη βάση του ισότιμου και αμοιβαίου σεβασμού".

Ειδικοί στη μη διάδοση των πυρηνικών οπλοστασίων δήλωσαν φέτος ότι η προσπάθεια της Κίνας για την παραγωγή καυσίμου για μία νέα γενιά πυρηνικών αντιδραστήρων θα αποδώσει μεγάλες ποσότητες πυρηνικών υλικών, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή πυρηνικών όπλων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ