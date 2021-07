Duolingo: Με μια IPO δισεκατομμυρίων ετοιμάζεται για τον NASDAQ

Της Δανάης Μαραγκουδάκη

Σ’ όποια γλώσσα κι αν το πει κανείς η Duolingo έχει βάλει πλώρη για το αμερικάνικο χρηματιστήριο με την αξία της να αποτιμάται στα 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Η διάσημη πλατφόρμα εκμάθησης γλωσσών είδε τα έσοδά της να εκτοξεύονται κατά 129% μέσα στην πανδημία ενώ είναι η κορυφαία εκπαιδευτική εφαρμογή τόσο στο App Store όσο και στο Google Play.

Η επικείμενη IPO της εταιρείας δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία καθώς ο γύρος χρηματοδότησης που προηγήθηκε τον Νοέμβριο του 2020 - και έφτασε τα 35 εκατ. δολάρια - αύξησε την αποτίμηση στα $2,4 δισ. Τα κεφάλαια των Durable Capital και General Atlantic προσαύξησαν κατά $750 εκατ. την προηγούμενη αποτίμηση της Duolingo. Είχε προηγηθεί μια ακόμα χρηματοδότηση ύψους 10 εκατ. δολ. πάλι από την Atlantic τον Απρίλιο του 2020. Συνολικά η εταιρεία έχει συγκεντρώσει πάνω από 183 εκατ. δολάρια από venture capital.

Η πανδημία "εκτόξευσε” τα έσοδα

Η αίτηση που κατέθεσε η εταιρεία στις 28 Ιουνίου στην Αμερικάνικη Κεφαλαιαγορά - SEC αποτυπώνει την επιτυχημένη πορεία της Duolingo κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Δεν προκαλεί εντύπωση ότι η πλατφόρμα εκμάθησης γλωσσών ήταν μια δημοφιλής επιλογή για πολλούς ανθρώπους που κλείστηκαν σπίτι λόγω των lockdown και αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή για να βελτιώσουν τις γνώσεις τους ή να μάθουν μια νέα γλώσσα.

Τον Απρίλιο του 2021 η Duolingo ανακοίνωσε ότι έχει 40 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες και 1,8 εκατομμύρια συνδρομητές. Πρόκειται για μια θεαματική αύξηση από τους 27 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες και 900.000 συνδρομητές που είχε τον Ιανουάριο του 2020.

Η εταιρεία είδε επίσης τα έσοδά της να υπερδιπλασιάζονται σε ετήσια βάση καθώς από τα 70,8 εκατομμύρια δολάρια το 2019 ανήλθαν σε 161,7 εκατομμύρια δολάρια το 2020.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το α' τρίμηνο του 2021 τα έσοδα της Duolingo ήταν $55,4 εκατ., δηλαδή σχεδόν διπλάσια από τα $28,1 εκατ. που είχε καταγράψει το α' τρίμηνο του 2020.

Τους πρώτους τρεις μήνες του 2021 το 72% των εσόδων της ήρθαν από τις συνδρομές του Duolingo Plus, δηλαδή την υπηρεσία που δεν περιέχει διαφημίσεις και ξεκινά από τα $6,99 το μήνα.

Πέρα από τα μεγάλα κέρδη η Duolingo κατέγραψε και μεγαλύτερες ζημιές κατά τη διάρκεια της πανδημίας οι οποίες συνεχίστηκαν έως το 2021. Το α' τρίμηνο του 2020, η εταιρεία κατέγραψε καθαρές ζημιές $2,2 εκατ., ενώ έναν χρόνο μετά έφτασαν τα $13,5 εκατ. Η Duolingo αποδίδει τις ζημιές στις επενδύσεις που έκανε σε νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες στο πλαίσιο της ανάπτυξής της.

Ενδιαφέρον επίσης έχει ότι η εταιρεία όχι απλώς μεγαλώνει αλλά διατηρεί τους υπαλλήλους της. Ο αριθμός των εργαζομένων διπλασιάστηκε από 200 σε 400 μέσα στον 2020. Επίσης, η εταιρεία όχι μόνο αύξησε τους υπαλλήλους της με σταθερό ρυθμό αλλά την περσινή χρονιά έχασε μόνο τέσσερις υπαλλήλους, δηλαδή λιγότερο από το 2% του συνολικού εργατικού δυναμικού.

Ο "μονόκερος” από το Πίτσμπουργκ και το CAPTCHA

Η Duolingo ιδρύθηκε από δύο μηχανικούς, τον Luis von Ahn και τον Severin Hacker. Ο Luis και ο Severin συναντήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon, όπου ο Luis ήταν καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών και ο Severin τον είχε επιλέξει ως καθηγητή για το διδακτορικό του.

Ο Luis μεγάλωσε στη Γουατεμάλα και, σύμφωνα με όσα αναφέρει, γνώρισε από πρώτο χέρι τον τεράστιο αντίκτυπο που μπορεί να έχει η πρόσβαση στην καλή εκπαίδευση. Μάλιστα στο παρελθόν έχει πει πως η μητέρα του έχει ξοδέψει το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός της για να τον στείλει σε ένα "καλό ιδιωτικό σχολείο", ενώ όπως εκτιμά έχει πληρώσει πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια για την εκπαίδευσή του.

Στο Carnegie Mellon είχε παρακολουθήσει μια ομιλία ενός κορυφαίου επιστήμονα της Yahoo ο οποίος είχε αναφερθεί στα 10 μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετώπιζε τότε η Yahoo. Ένα από αυτά ήταν ότι οι χάκερ έφτιαχναν μποτ που δημιουργούσαν χιλιάδες ψεύτικες διευθύνσεις email με στόχο να στέλνουν spam.

Ο von Ahn δημιούργησε λοιπόν ένα "τεστ" το οποίο μπορούσε να διακρίνει μεταξύ bots και ανθρώπων. Το τεστ αυτό ονομάστηκε CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) και περιείχε "χειρόγραφες" λέξεις κάθε φορά που κάποιος χρήστης προσπαθούσε να συνδεθεί. Σε αντίθεση με τους ανθρώπους, ο υπολογιστής δεν μπορούσε να διαβάσει το κείμενο. Το - κατά τα άλλα - απλό τεστ λειτούργησε με επιτυχία και ο τότε 20χρονος φοιτητής Luis von Ahn, το έδωσε δωρεάν στην Yahoo. Δεν ήξερε την αξία που θα είχε κάποτε η δημιουργία του.

Στη συνέχεια, η ιδέα για τη δημιουργία του Duolingo ήταν να φτιάξουν μια δωρεάν εφαρμογή εκμάθησης γλωσσών για όλο τον κόσμο. "Ήθελα να κάνω κάτι που θα επέτρεπε σε όλους την ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση", ανέφερε ο von Ahn πέρυσι σε συνέντευξή του στο BBC.

Οι δύο μηχανικοί άρχισαν να δουλεύουν την εφαρμογή το 2009. Σε συνεργασία με γλωσσολόγους και άλλους ειδικούς, η Duolingo κυκλοφόρησε το 2012 προσφέροντας μόνο τρεις γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά.

"Όταν ξεκινήσαμε, ήμουν αρκετά τυχερός γιατί μίλησα σε ένα TED που παρακολούθησαν δύο εκατομμύρια άνθρωποι. Αυτό έδωσε στο Duolingo μια πρώτη βάση χρηστών", ανεφερε ο Luis. "Αλλά από τότε μέχρι το 2019, η ανάπτυξή μας οφείλεται στη φήμη μας που διαδόθηκε από στόμα σε στόμα. Δεν ασχοληθήκαμε με διαφημίσεις ή μάρκετινγκ".

Στις γλώσσες περιλαμβάνονται τα Ελληνικά, Αγγλικά, Αραβικά, Βιετναμέζικα, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιαπωνικά, Ινδονησιακά, Ισπανικά, Ιταλικά, Κινεζικά (Απλοποιημένα), Κινεζικά (Παραδοσιακά), Κορεατικά, Ολλανδικά, Ουγγρικά, Ουκρανικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Ρωσικά, Ταϊλανδενζικά, Τουρκικά, Τσεχικά, Χίντι.