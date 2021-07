ΕΚΤ: Ειδική συνεδρίαση την επόμενη εβδομάδα για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης

Οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα πραγματοποιήσουν μια ειδική συνεδρίαση στη Φρανκφούρτη την επόμενη εβδομάδα στο πλαίσιο της προσπάθειας να ολοκληρώσουν την στρατηγική αξιολόγηση της τράπεζας, μεταδίδει το Bloomberg.

Η συνάντηση αναμένεται να βάλει τις τελευταίες πινελιές στον αναθεωρημένο ορισμό για την σταθερότητα των τιμών, αναφέρει ο David Marsh, πρόεδρος του Official Monetary and Financial Institutions Forum, ένα think tank για την οικονομική πολιτική, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Η συνάντηση αναμένεται να ξεκινήσει με δείπνο του Διοικητικού Συμβουλίου την Τρίτη και ενδεχομένως να συνεχιστεί μέχρι την Πέμπτη, αναφέρει ο Marsh, προσθέτοντας ότι μια ανακοίνωση μπορεί να ακολουθήσει στη συνέχεια εάν τα μέλη της ΕΚΤ καταλήξουν σε συμφωνία.

Ένας εκπρόσωπος της ΕΚΤ ανέφερε ότι έχουν σχεδιαστεί αρκετές συναντήσεις που ενδεχομένως να πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία εάν το επιτρέψουν οι κανόνες για την υγεία και την ασφάλεια.

Η στρατηγική αξιολόγηση ξεκίνησε αρχές του 2020, αν και διακόπηκε από την πανδημία, και εξετάζει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από τον πληθωρισμό και την απασχόληση έως την κλιματική αλλαγή και την δημοσιονομική πολιτική.

Υπάρχει ευρεία συναίνεση ότι ο υφιστάμενος στόχος για πληθωρισμό "κάτω, αλλά κοντά στο 2%" θα πρέπει να αλλάξει, ωστόσο τα μέλη της ΕΚΤ διαφωνούν για το πώς θα πρέπει να αντικατασταθεί. Κάποια μέλη τάσσονται υπέρ ενός συγκεκριμένου στόχου για 2% με ευελιξία όσον αφορά τους τρόπους επίτευξης του και κάποια άλλα - ιδίως από την νότια Ευρώπη - θέλουν μια ρητή δέσμευση για ότι η κεντρική τράπεζα θα ανέχεται τον υψηλότερο πληθωρισμό μετά από περιόδους πτώσης των τιμών.