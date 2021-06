Μεγάλη φωτιά κοντά σε σταθμό μετρό στο Λονδίνο

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε κοντά σε σταθμό του μετρό στο νότιο Λονδίνο, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για έκρηξη που προηγήθηκε σε γκαράζ.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου δήλωσε ότι 10 πυροσβεστικά οχήματα έχουν σπεύσει στο σημείο κοντά στον σταθμό του μετρό Elephant and Castle για να κατασβέσουν την πυρκαγιά. Ο σταθμός εκκενώθηκε άμεσα και δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Πάνω από την περιοχή έχει υψωθεί ένα μαύρο σύννεφο καπνού, κάνοντας αποπνικτική την ατμόσφαιρα.

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λονδίνου είπε στο MailOnline ότι έλαβε αναφορά για πυρκαγιάς σε γκαράζ κοντά στο σταθμό Elephant and Castle στις 1.43 μ.μ.

#BREAKING: Emergency services responding to reported fire and explosion at Elephant and Castle station in Londonpic.twitter.com/zmlfAMYZ7q