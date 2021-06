Μασκ και Ντόρσι "θα τα πουν" για το Bitcoin και η Κάθι Γουντ το βρίσκει "εξαιρετική ιδέα"

Έλον Μασκ και Τζακ Ντόρσι συμφώνησαν μέσω Twitter την Παρασκευή να συζητήσουν σε ειδικό event τις προοπτικές του δημοφιλέστερου παγκοσμίως κρυπτονομίσματος με την Κάθι Γουντ να βρίσκει την ιδέα "εξαιρετική".

Το διαδικτυακό event με την ονομασία "The B Word" περιγράφεται ως μια ενημερωτική πρωτοβουλία για τη διάδοση της υιοθέτησης και την προώθηση του Bitcoin.

Την Παρασκευή, ο Μασκ απάντησε σε ένα tweet του Ντόρσι που προωθούσε την εκδήλωση και οι δύο δισεκατομμυριούχοι, οι οποίοι έχουν υποστηρίξει αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με το μέλλον του bitcoin και την εξόρυξη του, συμφώνησαν "να τα πουν".

Bizarre!



Let’s you and I have a conversation at the event. You can share all your curiosities…