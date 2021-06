"Πράσινο φως" από το Ευρωκοινοβούλιο στον νέο κλιματικό νόμο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το νόμο για το κλίμα, με 442 ψήφους υπέρ, 203 κατά και 51 αποχές, μετατρέποντας έτσι την πολιτική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για μια κλιματικά ουδέτερη ΕΕ έως το 2050, σε νομική υποχρέωση. Παράλληλα, ο νέος νόμος θα παρέχει στους Ευρωπαίους πολίτες και στις επιχειρήσεις, τη νομική ασφάλεια και σαφήνεια που χρειάζονται για να προγραμματίσουν κατάλληλα την πορεία τους σε αυτή τη μετάβαση. Μετά το 2050, η ΕΕ θα επιδιώξει να πετύχει αρνητικό ισοζύγιο εκπομπών.

Ο νέος νόμος της ΕΕ για το κλίμα, επιταχύνει τον στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030, από 40% σε τουλάχιστον 55% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. "Μια επικείμενη πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τον κανονισμό LULUCF (Land Use and forestry regulation for 2021-2030) για τη ρύθμιση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης και τη δασοκομία, θα αυξήσει τις καταβόθρες διοξειδίου του άνθρακα της ΕΕ, και ως εκ τούτου, θα επιταχύνει εκ των πραγμάτων τον στόχο της ΕΕ για το 2030 στο 57%" αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

"Ο προϋπολογισμός για τα αέρια του θερμοκηπίου" θα προσδιοριστεί από τον στόχο για το 2040

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για στόχο για το 2040 μετά την πρώτη παγκόσμια αξιολόγηση το 2023 που προβλέπεται στη Συμφωνία του Παρισιού.

Σύμφωνα με την πρόταση του Ευρωκοινοβουλίου, η Κομισιόν θα δημοσιεύσει τη μέγιστη ποσότητα εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που εκτιμάται ότι μπορεί να εκπέμπει η ΕΕ έως το 2050 χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τις δεσμεύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας. Αυτός ο λεγόμενος "προϋπολογισμός για τα αέρια θερμοκηπίου", θα αποτελέσει ένα από τα κριτήρια για τον καθορισμό του αναθεωρημένου στόχου της ΕΕ για το 2040.

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023, και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογεί τη συλλογική πρόοδο όλων των χωρών της ΕΕ, καθώς και τη συνοχή των εθνικών μέτρων ως προς την επίτευξη του στόχου της ΕΕ να καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2050.

Δεδομένης της σημασίας των ανεξάρτητων επιστημονικών συμβουλών και βάσει πρότασης του Ευρωκοινοβουλίου, θα συσταθεί μια ευρωπαϊκή επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή για την κλιματική αλλαγή, η οποία θα παρακολουθεί την πρόοδο και θα αξιολογεί κατά πόσον η ευρωπαϊκή πολιτική συνάδει με τους εν λόγω στόχους.

Την ικανοποίησή της για την έγκριση του νόμου για το κλίμα εξέφρασε η εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Γίτε Γκούτερλαντ (Σοσιαλιστές, Σουηδία).

"Βάσει της συμφωνίας με την Επιτροπή, επιβεβαιώσαμε τον στόχο καθαρών μειώσεων των εκπομπών κατά τουλάχιστον 55%, πλησιάζοντας το 57% έως το 2030. Θα προτιμούσα να είχαμε προχωρήσει ακόμη περισσότερο, ωστόσο αυτή είναι μια καλή συμφωνία, που βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και θα κάνει μεγάλη διαφορά. Η ΕΕ πρέπει τώρα να μειώσει τις εκπομπές την επόμενη δεκαετία περισσότερο από ότι τις τρεις προηγούμενες δεκαετίες μαζί, και έχουμε νέους, πιο φιλόδοξους στόχους που μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για περισσότερες χώρες", δήλωσε η εισηγήτρια.

Η συμφωνία αναμένεται να εγκριθεί σύντομα και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο Κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Η Κομισιόν σχεδιάζει να υποβάλει σειρά προτάσεων στις 14 Ιουλίου 2021 προκειμένου να μπορέσει η ΕΕ να επιτύχει τον πιο φιλόδοξο στόχο για το 2030.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ