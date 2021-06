Τσαβούσογλου: Υποστηρίζουμε την ειρήνη, την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την κυριαρχία της Λιβύης

Στη διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη, συμμετείχε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, όπως μάλιστα αναφέρει και ίδιος στο λογαριασμό του στο Twitter.

Σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε δήλωσε πως συμμετείχε στη διάσκεψη και ότι η Τουρκία εξέφρασε την πάγια επίσημη θέση της ως προς τη Λιβύη: "Τονίσαμε ότι θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την ειρήνη, την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την κυριαρχία της Λιβύης”.

