Κατέρρευσε πολυώροφο κτίριο στο Μαϊάμι - Ένας νεκρός και 51 αγνοούμενοι

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 18.45

Εκατοντάδες πυροσβέστες και διασώστες επιδίδονται σε αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων στα χαλάσματα του 12ώροφου κτιρίου που κατέρρευσε εν μέρει στη νότια Φλόριντα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να αγνοούνται άλλοι 51.

Η Σάλι Χέιμαν, Επίτροπος της Κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, ανέφερε ότι οι αρχές δεν κατάφεραν μέχρι τώρα να επικοινωνήσουν με 51 ανθρώπους που "θεωρητικά" κατοικούσαν στο κτίριο αυτό. Το συγκρότημα φιλοξενούσε οικογένειες αλλά και ανθρώπους που περνούσαν μόνο τους χειμερινούς μήνες στη Φλόριντα.

"Έχουμε 51 ανθρώπους που υποθέτουμε ότι βρίσκονταν εκεί, αλλά δεν ξέρουμε αν έλλειπαν σε διακοπές ή οτιδήποτε άλλο, για αυτό περιμένουμε", είπε η Χέιμαν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με το ειδησεογραφικό δίκτυο CNN. "Ελπίδες υπάρχουν πάντα, αλλά σβήνουν", πρόσθεσε.

Ένας αξιωματικός της πυροσβεστικής είπε ότι 35 άνθρωποι διασώθηκαν από το κτίριο στην πόλη Σερφσάιντ της Φλόριντας, στα βόρεια του Μαϊάμι Μπιτς. Μεταξύ αυτών ήταν και δύο που τους ανέσυραν από τα συντρίμμια αφού τους εντόπισαν ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι.

Ο κυβερνήτης της Φλόριντας Ρον ΝτεΣάντις είπε ότι είναι πιθανόν να βρεθούν και άλλα θύματα στα χαλάσματα και ότι σκοπεύει να επισκεφθεί το σημείο. "Ελπίζουμε για το καλύτερο, αλλά προετοιμαζόμαστε για άσχημες ειδήσεις, δεδομένης της καταστροφής που βλέπουμε", σχολίασε, σε μια εκδήλωση σε ένα κοινοτικό κολέγιο, κοντά στην Τάμπα.

Το συγκρότημα κατοικιών Τσαμπλέιν Τάουερς Σάουθ χτίστηκε το 1981 και είχε περισσότερα από 130 διαμερίσματα. Περίπου τα 80 από αυτά κατοικούνταν. Δεν είναι σαφές πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν μέσα όταν, στις 2 τα ξημερώματα, τοπική ώρα (09.00 ώρα Ελλάδας), κατέρρευσε μια ολόκληρη πλευρά του συγκροτήματος.

Ο δήμαρχος του Σερφσάιντ Τσαρλς Μπέρκετ είπε ότι γίνονταν κάποιες εργασίες στη στέγη του κτιρίου, αλλά δεν έχει διευκρινιστεί αν χρησιμοποιούνταν βαριά μηχανήματα.

Σε πλάνα που μετέδωσε το τοπικό κανάλι WPLG Local 10, διασώστες ανασύρουν ένα αγόρι από τα συντρίμμια ενώ πυροσβέστες χρησιμοποιούν σκάλες για να κατεβάσουν κατοίκους που είχαν παγιδευτεί στα μπαλκόνια τους. Ο υπαρχηγός της πυροσβεστικής του Μαϊάμι-Ντέιντ Ρέιντ Τζαντάλα είπε ότι τα συνεργεία κάνουν προσπάθεια να υποστηρίξουν ό,τι απέμεινε από το κτίριο. "Συνεχίζουμε την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης", τόνισε.

Ο δήμαρχος περιέγραψε ότι ένα τμήμα του κτιρίου με μπαλκόνια που έβλεπαν στη θάλασσα "ισοπεδώθηκε" και ο ένας όροφος έπεσε πάνω στον άλλο.

Ο ένοικος Μπάρι Κόεν και η σύζυγός του διασώθηκαν από το κτίριο. "Στη αρχή ακούστηκε κάτι σαν κεραυνός, σαν βροντή", είπε ο Κόεν, που στο παρελθόν ήταν και αντιδήμαρχος του Σερφσάιντ. "Αλλά μετά συνεχίστηκε, σταθερά, για τουλάχιστον 15-30 δευτερόλεπτα…", πρόσθεσε.

Ο Κόεν επιβεβαίωσε ότι γίνονταν έργα στη στέγη του κτιρίου εδώ και πάνω από έναν μήνα.

Πάνω από 80 πυροσβέστες και μέλη σωστικών συνεργείων βρίσκονταν στο σημείο όπου κατέρρευσε μερικώς κτίριο στο Μαϊάμι, ανέφερε νωρίτερα σε ανάρτησή της στο Twitter σήμερα η πυροσβεστική υπηρεσία του Μαϊάμι-Ντέιντ.

#MDFR is on scene of a partial building collapse near 88 Street & Collins Avenue. Over 80 MDFR units including #TRT are on scene with assistance from municipal fire departments. Updates will be provided on Twitter as they become available.