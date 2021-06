Κατέρρευσε ένα πολυώροφο κτίριο στο Μαϊάμι

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 12.19

Οι αρχές στη Νότια Φλόριντα ανταποκρίθηκαν νωρίς την Πέμπτη σε "μερική κατάρρευση κτιρίου", όπως ανέφερε μέσω Twitter η Πυροσβεστική του Μαϊάμι σύμφωνα με το CNN.

Σύμφωνα με το σχετικό tweet, περισσότερες από 80 μονάδες διάσωσης βρίσκονται στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων τεχνικής διάσωσης, μαζί με βοήθεια από δημοτικές πυροσβεστικές υπηρεσίες.

#MDFR is on scene of a partial building collapse near 88 Street & Collins Avenue. Over 80 MDFR units including #TRT are on scene with assistance from municipal fire departments. Updates will be provided on Twitter as they become available.