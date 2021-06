146 φορτηγά για να σωθούν οι σολομοί στις δυτικές ΗΠΑ - Πρωτοφανής ξηρασία στην Καλιφόρνια

Της Δανάης Μαραγκουδάκη

Παρότι η δυτική πλευρά των ΗΠΑ έχει συνηθίσει ν’ αντιμετωπίζει μεγάλες περιόδους ξηρασίας, η αυξανόμενη θερμοκρασία του πλανήτη έχει οδηγήσει πλέον σε τόσο ακραία ανομβρία που κάποιες πολιτείες επεξεργάζονται ήδη σχέδια έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση έλλειψης νερού. Τα στοιχεία δεν αφήνουν χώρο για παρερμηνείες, καθώς το 75% των δυτικών πολιτειών αντιμετωπίζουν σοβαρή ξηρασία, ενώ πάνω από το 1/4 εξ αυτών βρίσκονται σε επίπεδα ρεκόρ.

Διαχρονικά, η ξηρασία είναι από τις πιο "ακριβές” φυσικές καταστροφές και σύμφωνα με έρευνες κοστίζει στην αμερικάνικη οικονομία περίπου $10-14 δισεκατομμύρια το χρόνο.

Παγκοσμίως, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, οι ξηρασίες έχουν προκαλέσει οικονομικές απώλειες τουλάχιστον 124 δισ. δολαρίων και έχουν πλήξει περισσότερους από 1,5 εκατ. ανθρώπους τα τελευταία 20 χρόνια.

Μερικές από τις επιπτώσεις της φετινής ξηρασίας στις ΗΠΑ περιλαμβάνουν το γεγονός ότι η λίμνη Mead στη Νεβάδα και το φράγμα Hoover καταγράφουν τα χαμηλότερα επίπεδα νερού από τότε που δημιουργήθηκαν τη δεκαετία του 1930. Η λίμνη παρέχει νερό σε τουλάχιστον 25 εκατομμύρια ανθρώπους σε αρκετές πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων του Λος Άντζελες, του Σαν Ντιέγκο, του Φοίνιξ, του Τούσον και του Λας Βέγκας.

Το ίδιο πρόβλημα παρατηρείται και σε άλλα σημεία που αποτελούν πηγή νερού στη δυτική πλευρά, όπως στη λίμνη Folsom στην Καλιφόρνια, η οποία είναι η... μισή απ' ό,τι συνήθως.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η στάθμη του νερού θα συνεχίσει να υποχωρεί με αποτέλεσμα οι πολιτείες αυτές να οδηγηθούν σε έλλειψη νερού. Κάποιες τοπικές κυβερνήσεις έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν τις πρώτες ενέργειες, όπως πχ η Καλιφόρνια η οποία τον Απρίλιο ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της ξηρασίας.

Παράλληλα, οι αγρότες αφήνουν τις καλλιέργειές τους, η Νεβάδα απαγορεύει το πότισμα περίπου του ενός τρίτου του γκαζόν στην περιοχή του Λας Βέγκας και ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, ζητά κυριολεκτικά από τους ανθρώπους να... προσευχηθούν για βροχή.

"Αν προσευχηθούμε συνεργατικά και συλλογικά και ζητήσουμε από τον Θεό ή όποια ανώτερη δύναμη πιστεύει καθένας, για βροχή, ίσως καταφέρουμε να γλιτώσουμε από τις θανατηφόρες επιπτώσεις αυτής της συνεχιζόμενης ξηρασίας", δήλωσε χαρακτηριστικά.



Amid dangerous drought conditions, we’re inviting all Utahns — regardless of religious affiliation — to join us this weekend in collective and humble prayer for rain.



Read more: https://t.co/uJzFARl7BI pic.twitter.com/HS755aXEy3