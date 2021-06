Σε εξέλιξη η συνάντηση Πούτιν - Μπάιντεν

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 17.08

Ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος με διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας, Τζο Μπάιντεν και Βλαντιμίρ Πούτιν στη Γενεύη, όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο Ria Novosti.

Νωρίτερα, υπήρξε μια μικρή διακοπή μετά από τον πρώτο γύρο συνομιλιών που διήρκησε σχεδόν δύο ώρες, σύμφωνα με δήλωση του εκπρόσωπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Πριν από την έναρξη των συζητήσεων, οι δύο πρόεδροι φωτογραφήθηκαν έξω από τη Villa La Grange με τον Ελβετό Πρόεδρο Guy Parmelin ανταλλάζοντας χειραψίες.

Στη συνάντηση παρευρίσκονται επίσης ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλέκεν, καθώς και μεταφραστές.

Ο πρέσβης της Μόσχας στις Ηνωμένες Πολιτείες, Anatoly Antonov, ο οποίος ανακλήθηκε στη Ρωσία τον Μάρτιο, ήταν μεταξύ των αξιωματούχων που παρευρέθηκαν κατά την επανάληψη των συνομιλιών.

🇺🇸🇷🇺 — VIDEO: Biden & Putin now meeting behind closed doors in Geneva, with Secretary Blinken and Russian Foreign Minister Lavrov.



Biden told Putin - "I think it’s always better to meet face-to-face”



"I hope our meeting will be productive,” Putin said.

pic.twitter.com/TuSP57dXj4