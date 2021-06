Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Πούτιν - Μπάιντεν (upd)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 19.02

Περισσότερες από τρεις ώρες διήρκεσαν οι συνομιλίες μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών Βλαντίμιρ Πούτιν κα Τζο Μπάιντεν στην Βίλα λε Γκρανζ της Γενεύης, παρότι ένα μέρος το χρόνου αυτού είχε το διάλλειμα που μεσολάβησε μεταξύ της συνάντησης των δύο ηγετών, η οποία συνεχίστηκε σε διευρυμένη σύνθεση και διακόπηκε στις 18.05 ώρα Ελλάδος.

Στη συνάντηση των δύο προέδρων αρχικά συμμετείχαν οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών Άντονι Μπλίνκεν και Σεργκέι Λαβρόφ και διήρκεσε 1 ώρα και 45 λεπτά. Εν συνεχεία οι δύο πρόεδροι έκαναν ένα μικρό διάλλειμα πριν την έναρξη του δεύτερου μέρους των διευρυμένων συνομιλιών.

Η συνάντηση υπό διευρυμένη σύνθεση ξεκίνησε στην Κίτρινη αίθουσα της Βίλας Λα Γκρανζ με τη συμμετοχή των αντιπροσωπειών. Από ρωσική πλευράς συμμετείχαν ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο αναπληρωτής του Σεργκέι Ριαμπκόφ, ο εκπρόσωπος τύπου του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ, ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Γιούρι Ουσακόφ και ο αρχηγός του Γενικού επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων και πρώτος αναπληρωτής του υπουργού Αμύνης στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ. Επίσης για τις συνομιλίες με θέμα τα περιφερειακά ζητήματα, που αφορούσαν την Ουκρανία και την Συρία, είχαν προσκληθεί αντίστοιχα στην συνάντηση κορυφής ο αναπληρωτής της διοίκησης της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Κόζακ και ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου για τη διευθέτηση της συριακής κρίσης Αλεξάντρ Λαβρέντιεφ.

Στη σύνθεση της αμερικανικής αντιπροσωπείας σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο CNN συμμετείχαν ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, ο σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου επί θεμάτων εθνικής ασφαλείας Τζέικ Σάλιβαν, ο διευθυντής αρμόδιος για θέματα Ρωσίας και Κεντρικής Ασίας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Έρικ Γκριν, καθώς και η υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδια για πολιτικές υποθέσεις Βικτόρια Νούλαντ.

Επίσης στη συνάντηση κορυφής παρευρίσκοντο και οι πρέσβεις των δύο χωρών Ανατόλι Αντόνοφ και Τζον Σάλιβαν.

Σε πλάνα που μετέδωσε το πρακτορείο Reuters διακρίνεται ο Αμερικανός πρόεδρος να βγαίνει από τη Βίλα Λα Γκρανζ και να κάνει μια χειρονομία επιδοκιμασίας, προτού να μπει στη λιμουζίνα που τον περίμενε.

Ο Μπάιντεν αναμένεται ότι θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου και στη συνέχεια θα αναχωρήσει για την Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με το Ria, η συνέντευξη του Μπάιντεν αναμένεται να λάβει χώρα στις 20:30 ώρα Ελλάδας.

Οι συνομιλίες ήταν αρκετά επιτυχημένες, ανέφερε μία πηγή από τις αντιπροσωπείες στο πρακτορείο Interfax.

Πριν από την έναρξη των συζητήσεων, οι δύο πρόεδροι φωτογραφήθηκαν έξω από τη Βίλα Λα Γκρανζ με τον Ελβετό Πρόεδρο Guy Parmelin ανταλλάζοντας χειραψίες.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλέκεν, καθώς και μεταφραστές.

Ο πρέσβης της Μόσχας στις Ηνωμένες Πολιτείες, Anatoly Antonov, ο οποίος ανακλήθηκε στη Ρωσία τον Μάρτιο, ήταν μεταξύ των αξιωματούχων που παρευρέθηκαν στις συνομιλίες.

🇺🇸🇷🇺 — VIDEO: Biden & Putin now meeting behind closed doors in Geneva, with Secretary Blinken and Russian Foreign Minister Lavrov.



Biden told Putin - "I think it’s always better to meet face-to-face”



"I hope our meeting will be productive,” Putin said.

pic.twitter.com/TuSP57dXj4