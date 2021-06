Ιλινόις: Μεγάλη φωτιά μετά από έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο - Εκκενώνονται σπίτια

Μεγάλη φωτιά προκλήθηκε από έκρηξη σε εργοστάσιο χημικών στην πόλη Ρόκτον στο Ιλινόις.

Οι αρχές εξέδωσαν υποχρεωτική εντολή εκκένωσης για σπίτια και επιχειρήσεις σε ακτίνα ενός μιλίου από το εργοστάσιο, εξαιτίας του τεράστιου σύννεφου καπνού από την πυρκαγιά, ενώ στους 70 ανήλθαν οι υπάλληλοι του εργοστασίου που αναγκάστηκαν να φύγουν από το σημείο για να σωθούν.

Παράλληλα, οι γιατροί εξέδωσαν οδηγίες ώστε ο κόσμος στην περιοχή να αποφύγει τις μετακινήσεις, λόγω του νέφους.

JUST IN - Large blaze at a Chemtool plant in Rockton, Illinois, after a massive explosion. Evacuations ordered in the area.pic.twitter.com/Js5XQO2bD4