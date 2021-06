Ερντογάν για συνάντηση με Μπάιντεν: "Όλα τα προβλήματα μεταξύ Τουρκίας - ΗΠΑ είναι επιλύσιμα"

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 22.03

"Παραγωγική και ειλικρινή" χαρακτήρισε ο Τ. Ερντογάν την πρώτη του συνάντηση, διάρκειας 45 λεπτών, με τον Τζο Μπάιντεν, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, επισημαίνοντας ότι "δεν υπάρχουν προβλήματα μεταξύ των δύο κρατών που δεν μπορούν να επιλυθούν".

Στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο Τ. Ερντογάν στις Βρυξέλλες, υπογράμμισε ότι οι "εκτεταμένες συνομιλίες" με τον Μπάιντεν κάλυψαν τη συνεργασία σε περιφερειακά ζητήματα και τόνισε τη μακρόχρονη φιλία του με τον Αμερικανό ηγέτη.

Όπως είπε, μετέφερε στον Μπάιντεν τη θέση της Τουρκίας όσον αφορά την αγορά του ρωσικού πυραυλικού συστήματος S-400 αλλά και το θέμα των αμερικανικών μαχητικών F-35, του αμερικανικού προγράμματος από το οποίο αποκλείστηκε η Άγκυρα.

Για το Αφγανιστάν, ο Ερντογάν είπε πως μετέφερε "ξεκάθαρα" την άποψη της Άγκυρας και ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να συνομιλεί με τους Ταλιμπάν.

Πρόσθεσε ότι θεωρεί πολύ σημαντική τη στήριξη των ΗΠΑ, στον οικονομικό, επιμελητειακό και διπλωματικό τομέα, αν ζητηθεί από τις τουρκικές δυνάμεις να μην αποχωρήσουν από τη χώρα αυτή. Η Τουρκία έχει δηλώσει πρόθυμη να αναλάβει την ασφάλεια του διεθνούς αεροδρομίου της Καμπούλ.

Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι η συνάντηση με τον Μπάιντεν ήταν θετική για το μέλλον και πως ο Αμερικανός ομόλογός του τού είπε ότι μπορεί να επισκεφθεί την Τουρκία.

"Η Τουρκία και οι ΗΠΑ συμφωνούν να χρησιμοποιούν άμεσα και τακτικά κανάλια διαλόγου, κατάλληλα για δύο συμμάχους και στρατηγικούς εταίρους", τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος.

Από την πλευρά του ο Τζο Μπάιντεν ανέφερε στην πρώτη του δήλωση μετά το τετ-α-τετ με τον Τ. Ερντογάν: "Είχαμε μία καλή και εποικοδομητική συνάντηση".



President @RTErdogan, who is in Brussels for NATO Leaders’ Summit, met with President Joe Biden of the US. pic.twitter.com/qbvayJkByr