Πρώτα η υγεία, μετά η σύνοδος

Το Ευρωκοινοβούλιο επιστρέφει στο Στρασβούργο για πρώτη φορά μετά τον Φεβρουάριο του 2020. Πολλές απουσίες, πολλά παράπονα για καθυστέρηση στους εμβολιασμούς.

Σε γαλλικό έδαφος επέστρεψαν οι ευρωβουλευτές για τη σύνοδο του Ιουνίου. Στην πραγματικότητα η σύνοδος του Στρασβούργου πραγματοποιήθηκε σε "υβριδική μορφή", όπως είχαν εξαγγείλει οι αρμόδιοι. Οι δημοσιογράφοι ήταν απόντες, αλλά και οι περισσότεροι ευρωβουλευτές προτίμησαν να μην εμφανιστούν στο Στρασβούργο και να συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο Γιώργος Κύρτσος, ευρωβουλευτής της Ν.Δ., λέει ότι είναι από εκείνους που για λόγους συμβολισμού θέλουν να παραμείνει η έδρα της Ευρωβουλής στην πρωτεύουσα της Αλσατίας, αλλά αναγκάστηκε να απουσιάσει. "Θεώρησα ότι δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις για να πάω", λέει ο Έλληνας ευρωβουλευτής στην Deutsche Welle. "Έχω μπει αισίως στα 70, έχω κάνει μία δόση Astra Zeneca στην Ελλάδα, έκανα μια προσπάθεια να επιταχυνθεί η δεύτερη δόση στις Βρυξέλλες, αλλά απορρίφθηκε το αίτημά μου. Επομένως θεωρώ ότι πρώτα είναι το θέμα της υγείας και μετά τα υπόλοιπα. Ελπίζω τώρα που θα ολοκληρώσω τον εμβολιασμό, σιγά-σιγά να μπορώ να επιστρέψω στον κανονικό ρυθμό του Στρασβούργου".

Η απουσία από το Στρασβούργο προφανώς δεν έχει συγκεκριμένο πολιτικό πρόσημο. Στις Βρυξέλλες προτίμησε να παραμείνει και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. "Δεν πήγα με άποψη και με θυμό", λέει ο ίδιος. "Σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να θέσω σε κίνδυνο τους συνεργάτες μου. Δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει το γραφείο με τον ευρωβουλευτή στο Στρασβούργο εμβολιασμένο και τους συναδέλφους, τους συνεργάτες του, ανεμβολίαστους στον κίνδυνο. Δεν μπορώ να πάρω εγώ τέτοια ευθύνη".

Πολιτικά κριτήρια για την επιστροφή στο Στρασβούργο;

Η πορεία της πανδημίας στην Αλσατία δεν δικαιολογεί εφησυχασμό. Μάλιστα το Σάββατο η τοπική εφημερίδα DNA ανέφερε ότι έχουν πολλαπλασιαστεί τα κρούσματα της αποκαλούμενης "παράλλαξης Δέλτα" που θεωρείται ιδιαίτερα μεταδοτική. Ο Γιώργος Κύρτσος εκτιμά ότι στην απόφαση για επιστροφή στο Στρασβούργο προείχαν πολιτικά κριτήρια και κυρίως η ανησυχία της Γαλλίας να μην γίνουν οι Βρυξέλλες …μόνιμη έδρα της Ευρωβουλής. Ήδη σήμερα πολλοί ευρωβουλευτές θα προτιμούσαν να απαλλαγούν από τις υποχρεωτικές μετακινήσεις από και προς το Στρασβούργο. "Νομίζω ότι υπήρξε μία πίεση από την πλευρά του Εμανουέλ Μακρόν και της Γαλλίας" λέει ο Γιώργος Κύρτσος. "Τους έπιασε ένα άγχος, ακριβώς επειδή υπάρχουν αυτές οι αντιρρήσεις για το Στρασβούργο, να πάμε πιο γρήγορα. Αλλά νομίζω ότι κι αυτό ήταν λάθος, θα έπρεπε να είναι πιο ψύχραιμοι, να πιέζουν λιγότερο τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουκι εκείνος βέβαια να έχει κατά νου την υγεία των ευρωβουλευτών. Γιατί όταν θέλουμε να δώσουμε το παράδειγμα στον κόσμο, πρέπει κι εμείς να ακολουθούμε μία διαδικασία".

Πολιτικό υπολογισμό διαβλέπει και ο Κώστας Αρβανίτης πίσω από τη …σπουδή για επιστροφή στο Στρασβούργο. "Δεν θέλω να ανοίξω τώρα αυτό το θέμα για το Στρασβούργο που το θεωρώ άχρηστο χρήμα", λέει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Deutsche Welle. "Στην προκειμένη περίπτωση πάντως νομίζω ότι ήταν μία απόφαση υπερβολική, εγωϊστική ως έναν βαθμό, που δεν βοηθούσε ούτε τη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Και δεν συμμετείχαν πολλοί ευρωβουλευτές. Απλούστατα οι περισσότεροι ήταν στις Βρυξέλλες ή στις χώρες τους". Αλλά και στην καθημερινή λειτουργία του Κοινοβουλίου υπήρξαν κάποιες αλλαγές, λόγω των περιστάσεων. Για παράδειγμα εξέλιπε η διαδικασία "Catch the Eye" που συνήθως δίνει την ευκαιρία και σε λιγότερο προβεβλημένους ευρωβουλευτές να …ελκύσουν την προσοχή του προεδρείου για να πάρουν το λόγο. "Το Catch the Eye σίγουρα είναι πιο ενδιαφέρον για ευρωβουλευτές σαν κι εμένα που δεν είναι επικεφαλής ομάδας ή αντιπροσωπείας" λέει ο Γιώργος Κύρτσος. "Αλλά δυστυχώς με την πανδημία δεν υπάρχει Catch the Eye. Το καταλαβαίνω αυτό, γιατί δεν πρέπει να υπάρχει συνωστισμός ή τέλος πάντων να μην μπερδεύεται η διαδικασία".

Προβληματισμός για τον Ιούλιο

Τον Αύγουστο αδειάζουν οι Βρυξέλλες, αλλά και το Στρασβούργο, λόγω διακοπών. Αλλά τι γίνεται με τη σύνοδο του Ιουλίου; "Ο Ιούλιος θα είναι σίγουρα καλύτερος", εκτιμά ο Γιώργος Κύρτσος. "Βοηθάει ο καιρός, βοηθάει ο εμβολιασμός. Η αγωνία πια μετατίθεται κυρίως για το φθινόπωρο, αν θα υπάρχει νέο κύμα και τι συνέπειες θα έχει, πρώτα στην υγεία και μετά στην οικονομία".

Από την πλευρά του ο Κώστας Αρβανίτης ξεκαθαρίζει ότι δεν θα εμφανιστεί στο Στρασβούργο, εάν δεν ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός για τους συνεργάτες του. "Η άποψή μου είναι ότι σε γενικές γραμμές η ΕΕ έχει αποτύχει πολύ σοβαρά στο κομμάτι του εμβολιαστικού προγράμματος" λέει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. "Δεν είναι δυνατόν να βρισκόμαστε στα μέσα του Ιουνίου και να μην έχει ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός, τουλάχιστον στο 80% του ευρωπαϊκού πληθυσμού και βεβαίως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για να δημιουργηθεί το σημαντικό πρώτο τείχος ανοσίας που θα θέλαμε όλοι".

Γιάννης Παπαδημητρίου



Πηγή: Deutsche Welle