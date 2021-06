Πάλεψε αλλά "λύγισε" στο τέλος ο Στ. Τσιτσιπάς - Νικητής του Roland Garros ο Τζόκοβιτς με 3-2 σετ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20:26

Άγγιξε για λίγο το όνειρο ο Στέφανος Τσιτσιπάς αλλά τελικά η πείρα και η υπομονή του εδώ και πολλά χρόνια Νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, Νόβακ Τζόκοβιτς, ήταν αυτά που του στέρησαν τον τίτλο, μετά από έναν συγκλονιστικό αγώνα που διήρκεσε περισσότερο από τέσσερις ώρες.

Calm, cool and collected 💪



Tsitsipas storms through the second 6-2 for the two sets to love lead. He's a set away from a maiden Slam title.#RolandGarros pic.twitter.com/58WhURajyK