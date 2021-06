Euro 2020: Κατέρρευσε στο γήπεδο ποδοσφαιριστής της εθνικής Δανίας - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 20.34

Σοκ στην Κοπεγχάγη καθώς κατά τη διάρκεια του αγώνα Δανίας- Φινλανδίας για το Euro 2020, καθώς o ποδοσφαιριστής της Δανίας, Κρίστιαν Έρικσεν κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο.

Ο 29χρονος παίκτης έχασε τις αισθήσεις του, με το ιατρικό επιτελείο της ομάδας να δίνει απεγνωσμένο αγώνα να τον κρατήσει στη ζωή με καρδιακές μαλάξεις και χρήση απινιδωτή.

Ένας φωτογράφος του Reuters, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων, είδε τον Έρικσεν να σηκώνει το χέρι του καθώς μεταφερόταν εκτός γηπέδου σε φορείο.

Σημειώνεται πως ο αγώνας έχει διακοπεί, ενώ παραμένει άγνωστη η κατάσταση της υγείας του Δανού παίκτη.

Από την πλευρά της, η UEFA στην ιστοσελίδα της και στο twitter αναφέρει ότι ο αγώνας διακόπτεται οριστικά για ιατρικούς λόγους.

Σε νεότερη ανάρτησή της στο Twitter, η UEFA σημειώνει πως νεότερη ενημέρωση για την κατάσταση του ποδοσφαιριστή θα υπάρξει στις 21:45 ώρα Ελλάδος, Η UEFA σημειώνει επίσης πως ο Έρικσεν έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο και έχει σταθεροποιηθεί η κατάστασή του.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.



The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.