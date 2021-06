Συγχωνεύονται και δημιουργούν μια εταιρεία 4,8 δισ. δολαρίων η Independence Energy και η Contango Oil

Η Independence Energy της KKR & CO αι η Contango Oil and gas Co., ανακοίνωσαν ότι θα συγχωνευτούν σε μια συμφωνία που θα δημιουργήσει μια εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου με αρχική κεφαλαιοποίηση 4,8 δισ. δολαρίων.

Η συμφωνία έρχεται σε μια στιγμή που η ανάκαμψη στις τιμές πετρελαίου έχει προκαλέσει ένα κύμα ενοποίησης στον ενεργειακό τομέα.

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, οι μέτοχοι της Independence θα κατέχουν περίπου το 76% της εταιρείας και η Contango το υπόλοιπο ποσοστό.

Με βάση το κλείσιμο της Contango στα 5,62 δολάρια τη Δευτέρα, η συγχωνευμένη εταιρεία θα έχει αρχική κεφαλαιοποίηση 5,7 δισ. Δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του χρέους.

Η μετοχή της Contango Oil & Gas ενιισχύεται 5% στις προσυνεδριακές συναλλαγ΄ές, ενώ αυτή της KKR κατά 1,2%.