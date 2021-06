"Μπλακ-άουτ" για μία ώρα στις μεγαλύτερες ιστοσελίδες παγκοσμίως (update)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 14.55

Κυβερνητικοί ιστότοποι, ιστοσελίδες κοινωνικών μέσων δικτύωσης, εταιρειών και κορυφαίων ΜΜΕ παγκοσμίως "έπεσαν" από μερικά λεπτά μέχρι μία ώρα, το πρωί της Τρίτης ύστερα από ένα διαδικτυακό "μπλακ άουτ" που συνδέεται με το δίκτυο cloud Fastly με έδρα τις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, ιστοσελίδες υψηλής επισκεψιμότητας, όπως οι Reddit, Amazon, Paypal, Spotify, και ΜΜΕ όπως των New York Times, The Guardian, Financial Times, Le Monde, CNN, Bloomberg News, The Indepedent, BBC, Bloomberg News ήταν όλες καταχωρημένες ως "προβληματικές" από τον ιστότοπο Downdetector.com, αλλά πλέον έχουν επανέλθει όλες σε κανονική λειτουργία. Επιπλέον είχε πέσει ο κύριος ιστότοπος της βρετανικής κυβέρνησης gov.uk.

Η Fastly, ένας από τους πιο γνωστούς παγκοσμίως παρόχους δικτύων cloud, δήλωσε ότι "το πρόβλημα έχει εντοπιστεί και διορθωθεί. Οι πελάτες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αυξημένο φορτίο προέλευσης καθώς επιστρέφουν οι παγκόσμιες υπηρεσίες".

Ο ιστότοπος της Fastly ενημέρωσε ότι οι περισσότερες περιοχές κάλυψής του αντιμετώπισαν πρόβλημα "μειωμένης απόδοσης". Μηνύματα Error σε αρκετούς από τους ιστότοπους υποδείκνυαν πρόβλημα της Fastly.

Τα μεγαλύτερα παγκοσμίως ΜΜΕ επινόησαν ευρηματικές λύσεις για να ενημερώσουν σχετικά με το "μπλακ-άουτ" που υπέστησαν, ενώ οι ιστότοποί τους δεν ήταν προσβάσιμοι.

Σχεδόν 21.000 χρήστες του Reddit ανέφεραν προβλήματα με την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ περισσότεροι από 2.000 χρήστες ανέφεραν προβλήματα με την Amazon, σύμφωνα με το Downdetector.com.

Το Twitch της Amazon αντιμετώπιζε επίσης διακοπή λειτουργίας, σύμφωνα με τον ιστότοπο Downdetector.

Η εταιρεία Fastly, η οποία εισήχθη στο χρηματιστήριο το 2019, βοηθάει ιστότοπους να μετακινούν περιεχόμενο χρησιμοποιώντας λιγότερο "μποτιλιαρισμένες" οδούς και δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να φθάνουν ταχύτερα στους καταναλωτές.