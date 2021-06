"Έπεσαν" οι ιστοσελίδες κορυφαίων ειδησεογραφικών ΜΜΕ σε όλο τον πλανήτη (update)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 14.04

Οι ιστοσελίδες πολλών μεγάλων ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων αυτές των εφημερίδων The Guardian, Financial Times, The New York Times, Le Monde, καθώς και του Bloomberg News, The Indepedent, του CNN και του BBC τέθηκαν το πρωί της Τρίτης εκτός λειτουργίας σε όλο τον πλανήτη.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής τι έθεσε εκτός λειτουργίας τους ιστότοπους, ωστόσο δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο αναφέρουν ότι το "μπλακ-άουτ" φαίνεται να το προκάλεσε κάποιο πρόβλημα στο Fastly, τον πάροχο υπηρεσιών cloud με τον οποίο συνεργάζονται οι περισσότερες ιστοσελίδες.

Το Fastly δήλωσε ότι διερεύνησε "τον πιθανό αντίκτυπο στις επιδόσεις των υπηρεσιών μας CDN". Οι περισσότερες περιοχές κάλυψης του Fastly αντιμετώπιζαν "μειωμένη απόδοση", όπως έδειξε ο ιστότοπος.

Μερικά site, όπως το BBC, κατάφεραν να λειτουργήσουν άμεσα "κλείνοντας" τα συστήματά τους τα οποία συνδέονταν με το δίκτυο Fastly. Πλέον, οι περισσότεροι ιστότοποι έχουν επανέλθει σε κανονική λειτουργία.

Προβλήματα λειτουργίας αντιμετώπισαν κυβερνητικοί ιστότοποι, καθώς και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ιστότοπος λιανικών αγορών της Amazon.com Inc επίσης δεν λειτουργούσε. Η Amazon δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για να σχολιάσει.

Σχεδόν 21.000 χρήστες του Reddit ανέφεραν προβλήματα με την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ περισσότεροι από 2.000 χρήστες ανέφεραν προβλήματα με την Amazon, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης διακοπών Downdetector.com.

Το Twitch της Amazon αντιμετώπιζε επίσης διακοπή λειτουργίας, σύμφωνα με τον ιστότοπο Downdetector.