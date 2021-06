Καλώς ήρθατε στον γοητευτικό κόσμο των NFTs

Οι Joe Kennedy και Jonny Burt, ιδρυτές της νέας ψηφιακής πλατφόρμας.

Επιμέλεια: Κυριακή Αξιώτη

Είναι οι συλλέκτες αρκετά εξοικειωμένοι με τη νέα αναδυόμενη μορφή της αγοράς, την Crypto-art, και τα NFTs, τα ψηφιακά δηλαδή έργα, που, όπως όλα δείχνουν, ήρθαν για να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στην τέχνη; Δύσκολα μπορεί να δοθεί μία και μόνο απάντηση, όμως η τάση που παρατηρείται τελευταία είναι όλο και περισσότεροι οίκοι δημοπρασιών και γκαλερί να διοργανώνουν σχετικά events, ώστε να εξοικειωθούν οι ενδιαφερόμενοι.

Ακόμα ένα βήμα πιο κοντά

Τον Ιούλιο τη δραστηριότητά της ξεκινά ακόμα μία πλατφόρμα αφιερωμένη στην πώληση αντίστοιχων προϊόντων, η οποία μάλιστα στοχεύει να διεκδικήσει σημαντικό μερίδιο στην αγορά. Ιδρύθηκε από τους Joe Kennedy και Jonny Burt της γκαλερί Unit London σε συνεργασία με την πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων BTSE. Οι ιδρυτές της επισημαίνουν πως στόχος τους είναι η πλατφόρμα να αποτελέσει μια "γέφυρα μεταξύ του παραδοσιακού κόσμου τέχνης και της αναδυόμενης ψηφιακής κοινότητας".

Κάποιοι έχουν σχέδιο

Οι ιδρυτές της συγκεκριμένης πλατφόρμας φαίνεται πως έχουν και καλά δομημένο σχέδιο, αφού για τη διοργάνωση του Ιουλίου έχουν επενδύσει σε συγγραφείς, δημοσιογράφους, γκαλερίστες και ανθρώπους της τέχνης οι οποίοι θα δώσουν το "παρών" στην παρουσίαση, δημοσιοποιώντας το γεγονός. Οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν τα NFTs σε γιγαντοοθόνες. Η έκθεση με τίτλο "NFTism: No Fear in Trying" αναμένεται, μάλιστα, να προσελκύσει δεκάδες καλλιτέχνες γνωστούς στην παγκόσμια εικαστική σκηνή.

Υπάρχουν επιπτώσεις;

Φυσικά, ένα από τους προβληματισμούς που διατυπώνονται σε ό,τι αφορά την καθιέρωση των κρυπτονομισμάτων είναι και το γεγονός πως καταναλώνουν σημαντικές ποσότητες ενέργειας. Ως εκ τούτου, οι ιδρυτές της πλατφόρμας, αυτή την ώρα, εργάζονται ώστε να περιορίσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που πιθανότατα θα προκύψουν από τη χρήση τους.

Και ο Andy Warhol στο παιχνίδι

Σημειώνεται ότι, στην προσπάθεια να συμμετέχουν στα δρώμενα, και οι Christie's πρόσφατα ανακοίνωσαν πως συνεργάζονται με το Ίδρυμα Andy Warhol σε μια πώληση NFTs με λιγότερο γνωστά ψηφιακά έργα τέχνης από το αρχείο του πατέρα της Pop art. Οι προσφορές ξεκινούν από τα 10.000 δολάρια, ενώ η online πώληση με τίτλο "Andy Warhol: Machine Made" διαθέτει πέντε NFTs. Ειδικότερα, περιλαμβάνει έργα του Warhol (πιστοποιημένα από το φερώνυμο Ίδρυμα), όπως την πλέον γνωστή κονσέρβα σούπας "Campbell", λουλούδια, μπανάνες και δύο αυτοπροσωπογραφίες του αγαπημένου των συλλεκτών και εκκεντρικού καλλιτέχνη.