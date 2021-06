Πίνακας που ζωγράφισε ο Τσόρτσιλ και δώρισε στον Ωνάση βγαίνει σε δημοπρασία

Αφού παρέμεινε στην αποθήκη για δεκαετίες, ένας πίνακας του Γουίνστον Τσόρτσιλ τίθεται σε δημοπρασία από τον οίκο Phillips της Νέας Υόρκης, με εκτιμώμενη αξία περίπου 1,5 - 2 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με το Bloomberg.

Το τοπίο, με ονομασία "The Moat, Breccles", ζωγράφισε ο Τσόρτσιλ το 1921 και παρέμεινε στη δική του συλλογή για 40 χρόνια. "Δεν ήθελε να δώσει έργα ζωγραφικής ή να τα πουλήσει", λέει ο Jean-Paul Engelen, του οίκου Phillips.

Moat at Breccles Πηγή: Wikiart

Αλλά μετά την ανάπτυξη μιας φιλίας με τον Έλληνα μεγιστάνα Αριστοτέλη Ωνάση στα τέλη της δεκαετίας του 1950, ο Τσόρτσιλ αποφάσισε να απονείμει στον Ωνάση μια τιμή που είχε προηγουμένως απονεμηθεί σε μια επιλεγμένη ομάδα που περιελάμβανε τη Βασίλισσα Ελισάβετ και τον Ντουάιτ Ν. Αϊζενχάουερ: ένα από τα δικά του έργα τέχνης ως δώρο.

Συγκεκριμένα, έδωσε στον Ωνάση την τάφρο στο Breccles. "Εάν ο φίλος σου είναι ο Ωνάσης, ένας από τους πλουσιότερους και ισχυρότερους επιχειρηματίες στον κόσμο, τότε προφανώς θα του δώσεις κάτι που είναι αγαπητό σε σένα και για το οποίο είσαι περήφανος", λέει ο Engelen.

Η κίνηση άγγιξε τον Ωνάση. Επεδείκνυε τον πίνακα στο σαλόνι του σούπερ γιοτ του, τη Χριστίνα, όπου τον κρέμασε, λέει ο Engelen, μαζί με πίνακες των Ελ Γκρέκο, Πισαρό, Γκωγκέν και Βερμέερ.

Το έργο απεικονίζει ένα βουκολικό καλοκαιρινό τοπίο στην ιδιοκτησία της συζύγου του Τσόρτσιλ, το Breccles Hall, ένα ιστορικό αρχοντικό στο Νόρφολκ. Ο πίνακας εθεάθη από το κοινό τελευταία φορά όταν μια κάμερα εισέβαλε στο σαλόνι του Ωνάση σε ένα ντοκιμαντέρ του 1964, με τίτλο "The Other World of Winston Churchill".

Η ιστορία

Ο Τσόρτσιλ και ο Ωνάσης ήταν φίλοι από τότε που τους συνέστησε ο γιος του Τσόρτσιλ, Ράντολφ, το 1956.

Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε ούτε λίγο ούτε πολύ οκτώ κρουαζιέρες με το πλοίο του Ωνάση από το 1958 έως το 1963, σύμφωνα με μια ανακοίνωση του οίκου Phillips. Το γιοτ ήταν για μια περίοδο από τα πιο διάσημα στον κόσμο. Ο Ωνάσης αγόρασε την καναδική φρεγάτα στο τέλος του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου έναντι 34.000 δολαρίων, και στη συνέχεια δαπάνησε 4 εκατομμύρια δολάρια για την ανακαίνισή της.

Σε μια επιστολή προς τη σύζυγό του, ο Τσόρτσιλ περιέγραψε τη Χριστίνα ως "την πιο όμορφη δομή που έχω δει να επιπλέει".

Στη συνέχεια, ο Ωνάσης χρησιμοποίησε το σκάφος για να φιλοξενήσει διασημότητες όπως η Μέριλιν Μονρόε, δισεκατομμυριούχοι όπως ο Πολ Γκέτι, καλλιτέχνες ως Ρούντολφ Νουρέγεφ και αξιωματούχοι όπως ο Τζον Κένεντι και η Τζάκι - που παντρεύτηκε τον Ωνάση το 1968.

Μεταξύ των πολλών χαρακτηριστικών της η Χριστίνα διέθετε ένα μπαρ ("μπαρ του Άρη") που περιείχε δόντια φαλαινών και σκαμπό επενδεδυμένα με δέρμα από όσχεο αρσενικής φάλαινας.

Όταν ο Ωνάσης πέθανε το 1975, η κόρη του δώρισε το πλοίο στην ελληνική κυβέρνηση, αν και το περιεχόμενό του παρέμεινε στην οικογένεια και ο πίνακας του Τσόρτσιλ αποθηκεύτηκε. "Γνώριζαν ότι είχαν τον πίνακα", λέει ο Engelen, "και μετά από συνομιλίες, αποφασίστηκε ότι ίσως ήταν κάτι που, αντί να παραμείνει στην αποθήκη, θα έπρεπε να προχωρήσει στην επόμενη γενιά συλλεκτών".

Η αγορά

Το έργο θα παρουσιαστεί στη βραδινή πώληση του "20ου αιώνα και της σύγχρονης τέχνης" του οίκου Phillips στις 23 Ιουνίου στο νέο αρχηγείο της εταιρείας στην Park Avenue στη Νέα Υόρκη.

Η πώληση έρχεται μετά από ένα δημόσιο ρεκόρ για το έργο του Τσόρτσιλ το Μάρτιο από τον οίκο Christie's στο Λονδίνο, όταν η ηθοποιός Αντζελίνα Τζολί πούλησε τον πίνακα του Τσόρτσιλ του 1943, Ο πύργος του τζαμιού Κουτούμπια, για μόλις λιγότερα από 11,6 εκατομμύρια δολάρια. Ο Engelen λέει ότι έμαθε ότι δύο επιπλέον πίνακες από τον Τσόρτσιλ έχουν πουληθεί από τότε ιδιωτικά στην περιοχή των 5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο οίκος Phillips προσπαθεί να προωθήσει την ιστορία του πίνακα: Έχει δημιουργηθεί ένα διαφημιστικό βίντεο και υπάρχουν σχέδια ώστε οι πελάτες να προσκληθούν σε έναν χώρο που θα έχει διαμορφωθεί όπως το μπαρ του Άρη, όπου θα απολαύσουν ένα ποτήρι Pol Roger, την αγαπημένη σαμπάνια του Τσόρτσιλ, πριν από τον πλειστηριασμό, αν και ο Engelen σημειώνει ότι τα δόντια της φάλαινας θα είναι ψεύτικα και τα σκαμπό φαλαινών "δεν θα αναδημιουργηθούν".

Ο πίνακας του Τσόρτσιλ θα κρεμαστεί στην αναδημιουργημένη αίθουσα, συνεχίζει, "και θα πει την ιστορία αυτών των δύο τιτάνων του 20ού αιώνα" Είναι ένα σπάνιο παράδειγμα, λέει ο Engelen, "όταν η ιστορία της τέχνης και η παγκόσμια ιστορία συναντώνται".