Η κίνηση του Έλον Μασκ που τον φέρνει πιο κοντά στο... δικό του εστιατόριο

Ένα βήμα πιο κοντά στο να ανοίξει εστιατόριο φαίνεται πως είναι ο Έλον Μασκ, αφού στις 27 Μαΐου η Tesla κατέθεσε αίτηση στο Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ για τη χρήση του logo "Τ" και δύο άλλων εκδοχών του logo "Tesla" για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων.

Και οι τρεις αιτήσεις αφορούν "υπηρεσίες εστιατορίων, pop-up υπηρεσίες εστιατορίων, υπηρεσίες εστιατορίων self-service, υπηρεσίες εστιατορίων take-out".

Κατατέθηκαν βάσει μιας διάταξης του νόμου περί εμπορικών σημάτων που υποδηλώνει ότι η Tesla προτίθεται να χρησιμοποιήσει το σήμα αλλά δεν το έχει κάνει ακόμη. Εάν η αίτηση εγκριθεί, η καταχώριση δεν θα τεθεί σε ισχύ έως ότου χρησιμοποιηθεί.

Ο ιδιοκτήτης της Tesla, Έλον Μασκ, έχει αναφερθεί εδώ και χρόνια στο πλάνο του για τη δημιουργία ενός εστιατορίου στη νότια Καλιφόρνια. Το 2018, έγραψε στο Twitter ότι σχεδίαζε να βάλει ένα "old-school drive-in, roller skates & rock restaurant σε μία από τις νέες τοποθεσίες του Tesla Supercharger στο Λος Άντζελες".

Ο Μασκ φάνηκε να επιβεβαιώνει την πρόοδο της ιδέας τον Απρίλιο, όταν έγραψε στο Twitter: "Σημαντικός νέος σταθμός Supercharger έρχεται σύντομα στη Σάντα Μόνικα! Ελπίζοντας να παίζουν και τα 50's diner & 100 best movie clips. Ευχαριστώ την πόλη της Σάντα Μόνικα!"

Major new Supercharger station coming to Santa Monica soon! Hoping to have 50’s diner & 100 best movie clips playing too. Thanks Santa Monica city!