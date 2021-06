Musk: Σημαντικά προβλήματα στον εφοδιασμό οδηγούν σε αυξήσεις των τιμών

Σημαντικά ζητήματα με τον εφοδιασμό βασικών υλικών για την παραγωγή των αυτοκινήτων της Tesla είναι πίσω από τις πρόσφατες αυξήσεις στις τιμές των ηλεκτρικών οχημάτων, όπως ανέφερε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Elon Musk στο Twitter.

Απαντώντας σε ένα tweet για τα χαρακτηριστικά του νέου Model Y και των φημών για αυξήσεις στις τιμές, ο Musk σημειώνει ότι ο λόγος για τις αυξήσεις στις τιμές είναι "οι μεγάλες πιέσεις στις τιμές στην εφοδιαστική αλυσίδα σε ολόκληρη τη βιομηχανία".

"Ιδίως οι πρώτες ύλες" είναι ο βασικός παράγοντας για την πίεση στην εφοδιαστική αλυσίδα, προσθέτει ο Musk.

Moving lumbar was removed only in front passenger seat of 3/Y (obv not there in rear seats). Logs showed almost no usage. Not worth cost/mass for everyone when almost never used.



Prices increasing due to major supply chain price pressure industry-wide. Raw materials especially.