Διμερείς σχέσεις και Κυπριακό στο επίκεντρο της πρώτης επικοινωνίας Χριστοδουλίδη - Μπλίνκεν

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, με τον υπουργό εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν.

Σε tweet του, ο κος Χριστοδουλίδης έγραψε πως συζήτησαν για ισχυρή και αμοιβαία διμερή συνεργασία των δύο χωρών.

"Ευγνώμων για την σταθερή θέση των ΗΠΑ στο Κυπριακό", έγραψε ο Κύπριος ΥΠΕΞ, όπως μεταδίδει ο ιστότοπος sigmalive.com.

Cordial and positive telephone conversation with #US Secretary of State @SecBlinken. Prospects for strong and mutually beneficial bilateral cooperation between 🇨🇾-🇺🇲 are excellent and can be beneficial for broader region. Grateful to #US for steadfast position on #CyprusProblem