Το 2022 ολοκληρώνει η Κίνα τον διαστημικό σταθμό της

Η Κίνα ολοκλήρωσε άλλο ένα σημαντικό τμήμα του διαστημικού σταθμού της, τον οποίο φιλοδοξεί να θέσει σε λειτουργία το 2022.

Ο πύραυλος Long March 7 μετέφερε το διαστημικό σκάφος Tianzhou-2 στην κεντρική μονάδα του κινεζικού διαστημικού σταθμού Tianhe.

A Long March 7 rocket carrying the Tianzhou-2 cargo spacecraft blasted off from China's Wenchang Space Launch Site at 8:55 p.m. on time on May 29, according to the China Manned Space Engineering Office. pic.twitter.com/d831cyRp1r