Τουλάχιστον 8 νεκροί από την επίθεση ενόπλου στο Σαν Χοσέ στην Καλιφόρνια

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ σήμερα μέσα σε ένα σιδηροδρομικό αμαξοστάσιο στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια, ανέφερε το γραφείο του σερίφη της κομητείας.

"Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι μέχρι στιγμής οι νεκροί είναι οκτώ. Και ένας ύποπτος είναι νεκρός", δήλωσε ο Ράσελ Ντέιβις, αναπληρωτής σερίφης της κομητείας της Σάντα Κλάρα, προειδοποιώντας ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί.

Ο Ντέιβις ανέφερε πως ο δράστης εργαζόταν στο αμαξοστάσιο, αλλά δεν μπορούσε να πει αν σκοτώθηκε από πυρά ή αν αυτοκτόνησε.

A shooting at the VTA facility on Younger St has left several people being treated, but the situation is still being assessed. The shooter is no longer a threat, and the facility has been evacuated. I will update as more information becomes available.