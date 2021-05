Πολλοί νεκροί και τραυματίες από πυροβολισμούς στο Σαν Χοσέ στην Καλιφόρνια

Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ένα περιστατικό με ένοπλο στην πόλη Σαν Χοσέ στην αμερικανική Πολιτεία Καλιφόρνια, ανέφεραν σήμερα οι αρχές και η τοπική εφημερίδα Mercury News.

Το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας της Σάντα Κλάρα ανέφερε σε ανακοίνωση της στο twitter ότι ο δράστης είναι νεκρός.

A shooting at the VTA facility on Younger St has left several people being treated, but the situation is still being assessed. The shooter is no longer a threat, and the facility has been evacuated. I will update as more information becomes available.