Eπιτυχημένη δοκιμαστική πτήση στο διάστημα για την Virgin Galactic του Μπράνσον - Εκτίναξη 36% για τη μετοχή

Η μετοχή της Virgin Galactic εκτινάχθηκε κατά 36% στις ηλεκτρονικές προσυνεδριακές συναλλαγές, καθώς η εταιρεία την οποία ίδρυσε ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Ρίτσαρντ Μπράνσον κατάφερε να διενεργήσει την πρώτη επιτυχημένη δοκιμαστική πτήση της στο διάστημα εδώ και πάνω από δύο χρόνια, όπως αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg.

Η πτήση του VSS Unity από το Νέο Μεξικό των ΗΠΑ το Σάββατο αποτελεί κομβικό βήμα στο μονοπάτι της εταιρείας προς την εμπορική δραστηριότητα παροχής "τουριστικών" πτήσεων στο διάστημα. Η επιτυχία της πτήσης θέτει και πάλι στα "πόδια" του το πρόγραμμα της Virgin Galactic για την έναρξη της σχετικής δραστηριότητας και τη συνέχιση της πώλησης εισιτηρίων.

Space is too good not to share. Our proof is in the incredible views of Earth aboard #Unity21.



See more from the spaceflight: https://t.co/jXAuNRAbpw#VirginGalactic pic.twitter.com/F1pdPmvDx2