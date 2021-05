Νέες ταραχές στην Ιερουσαλήμ παρά την εκεχειρία

Συγκρούσεις μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών αστυνομικών σημειώθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής γύρω από το τέμενος Αλ Άκσα στην Ιερουσαλήμ, και ενώ από τα ξημερώματα της Παρασκευής έχει τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Οι ισραηλινές αστυνομικές δυνάμεις έριξαν χειροβομβίδες κρότου λάμψης για να απωθησουν τους Παλαιστίνιους, οι οποίοι τους πετούσαν πέτρες και βόμβες μολότοφ, όπως ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Οι νέες ταραχές στην Ιερουσαλήμ εκτονώθηκαν μέσα σε μία ώρα περίπου, ενώ υπάρχουν αναφορές για 20 τραυματίες Παλαιστίνιους.

