Soros: Αγόρασε μετοχές που συνδέονται με την κατάρρευση της Archegos

Η εταιρεία του δισεκατομμυριούχου Τζορτζ Σόρος έσπευσε να αγοράσει μετοχές των Viacom CBS, Discovery και Baidu καθώς πωλούνταν μαζικά μετά την κατάρρευση της Archegos Capital Management του Bill Hwang.

H Soros Fund Management αγόρασε μετοχές ύψους $194 εκατ. της ViacomCBX, μετοχές της Baidu αξίας $77 εκατ., $46 εκατ. της Vipshop Holdings Ltd και $34 εκατ. της Tencent Μusic Entertainment Group κατά το πρώτο τρίμηνο, όπως αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg. Ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα δήλωσε πως η εταιρεία δεν κατείχε τις μετοχές πριν από την κατάρρευση της Archegos.

Η Archegos, του Bill Hwang, διαλύθηκε την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου, αφού συγκέντρωσε μεγάλες μοχλευμένες θέσεις σε ένα χαρτοφυλάκιο με αμερικανικές και κινεζικές εταιρειών. Το οικογενειακό γραφείο είχε κεφάλαιο που ξεπερνούσε τα $20 δισ. και τα συνολικά στοιχήματα ξεπερνούσαν τα $100 δισ.

Yπενθυμίζεται πως ο Hwang εξαφανίστηκε μέσα σε λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη της κατάρρευσης του fund. Το συγκεκριμένο φιάσκο έχει κοστίσει στην χρηματοοικονομική βιομηχανία περίπου $10 δισ.. Τις περισσότερες απώλειες ωστόσο μετρά η Credit Suisse καθώς αυτές ξεπερνούν τα $5 δισ.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος στον τομέα των επενδύσεων της Soros, Dawn Fitzpatrick δήλωσε τον Μάρτιο στο Bloomberg πως ήταν πρόθυμη να μεταπηδήσει στην αγορά καθώς έχει επενδύσει $4 δισ. κατά τη διάρκεια της πανδημίας που προκλήθηκε πριν από έναν χρόνο, συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς φτηνών στεγαστικών δανείων.

Η Soros ενίσχυσε επίσης την επένδυσή της στην Amazon.com Inc. και την DR Horton Inc., Όπως αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg, η Soros κατέχει 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετοχές των ΗΠΑ, ποσό μειωμένο κατά 77 εκατομμύρια δολάρια από το προηγούμενο τρίμηνο. Η μεγαλύτερη " έξοδος" της εταιρείας ήταν από την Palantir Technologies Inc. Συγκεκριμένα η Soros πούλησε 18,5 εκατομμύρια μετοχές αξίας περίπου 435 εκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία αποκάλυψε αρχικά ότι κατείχε μερίδιο στην αμφιλεγόμενη εταιρεία εξόρυξης δεδομένων που ελέγχεται από τον Peter Thiel το Νοέμβριο, αλλά γρήγορα εξέδωσε δήλωση που αναφέρει ότι η αρχική επένδυση πραγματοποιήθηκε το 2012 και εξέφρασε τη λύπη της για την απόφαση.