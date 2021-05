Die Zeit: Οι κίνδυνοι που εγκυμονεί η άκρατη ιδιωτικοποίηση της υγείας

Τους κινδύνους που εγκυμονεί η άκρατη ιδιωτικοποίηση της υγείας επισημαίνει η γερμανική εφημερίδα Die Zeit. Εύσημα σε ελληνική ταινία από την TAZ.

Σε καιρούς πανδημίας οι Γερμανοί αισθάνονται ευγνώμονες που διαθέτουν πολλά νοσοκομεία και χιλιάδες κλίνες εντατικής θεραπείας, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη, κατά καιρούς, σε άλλες χώρες. Αλλά δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που πολιτικοί συζητούσαν για τον εξορθολογισμό του συστήματος υγείας, προτάσσοντας το επιχείρημα της εξοικονόμησης πόρων. Σε άρθρο με τίτλο "Λιγότεροι γιατροί, περισσότερα κέρδη" η εβδομαδιαία εφημερίδα DIE ZEIT θίγει το ζήτημα αυτό με αφορμή την περίπτωση της Helios, της μεγαλύτερης αλυσίδας ιδιωτικών θεραπευτηρίων στη Γερμανία, που ανήκει στην Fresenius, εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης. Η εφημερίδα εστιάζει στην κλινική της Helios στο Μόναχο, η οποία, όπως υποστηρίζει, σε μία προφανή προσπάθεια να αυξήσει τα κέρδη, μειώνει τον αριθμό των απασχολούμενων ιατρών.

Μεταξύ άλλων διαβάζουμε: "Στο Μόναχο οι ιατροί ασκούν συστημική κριτική στην Helios. Υποστηρίζουν σε επιστολή προς τη διεύθυνση ότι δεν γίνονται προσλήψεις που έχουν κριθεί από καιρό απαραίτητες, ενώ γιατροί που αποχωρούν δεν αναπληρώνονται. Κάθε περίπτωση από μόνη της δεν ακούγεται εντυπωσιακή, αλλά όλες μαζί συνθέτουν μία συγκεκριμένη εικόνα. Πολλοί ιατροί το επισημαίνουν στην ZEIT. Σε συνάδελφό τους είχε σταλεί, χωρίς ο ίδιος να τη ζητήσει, νέα σύμβαση εργασίας με μειωμένο κατά 50% ωράριο και εισόδημα. Άλλοι απολύθηκαν μόλις ολοκληρώθηκε η "σύμβαση εργασίας υπό δοκιμή" που είχαν συμφωνήσει. Ένας εντατικολόγος παραιτήθηκε, λέγοντας ότι λόγω έλλειψης προσωπικού δεν μπορεί να εγγυηθεί την επαρκή φροντίδα των ασθενών. Στην παθολογική πτέρυγα οι ιατροί, σε επιστολή τους, επισημαίνουν ότι θα ήταν απαραίτητες 17,25 οργανικές θέσεις για τη στοιχειώδη λειτουργία της μονάδας, από τα έκτακτα περιστατικά και τις νυχτερινές βάρδιες μέχρι την παροχή πρώτων βοηθειών και την κανονική νοσηλεία, αλλά σήμερα προβλέπονται μόλις 14,5".

Με αυτή την αφορμή η εφημερίδα επισημαίνει ότι τους προηγούμενους μήνες πολλά ιδιωτικά νοσοκομεία αξιοποίησαν με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες για κρατική επιδότηση λόγω πανδημίας, εισπράττοντας χρήματα για ...κενά κρεβάτια. "Κάθε κρεβάτι που έμενε κενό λόγω πανδημίας πληρωνόταν με εκατοντάδες ευρώ την ημέρα", επισημαίνει η ZEIT. "Ακόμη και όποιος προσέθετε μία κλίνη στη μονάδα εντατικής θεραπείας πληρωνόταν με την ημέρα, κατ΄αναλογία. Το σκεπτικό ήταν ότι το σύστημα υγείας θα έπρεπε να είναι προετοιμασμένο για την άφιξη πολλών επιπλέον ασθενών με κορωνοϊό. Αυτό που εξέπληξε τους πολιτικούς ήταν ότι, για να γίνει αυτό, έμειναν εκτός συστήματος οι τακτικοί ασθενείς και επιπλέον οι κλινικές αποδείχθηκαν ιδιαίτερα επινοητικές στην προσπάθειά τους να εισπράξουν κρατικές ενισχύσεις. Τελικά η ομοσπονδιακή κυβέρνηση πλήρωσε σχεδόν δέκα δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό τετραπλάσιο από εκείνο που είχε υπολογίσει αρχικά".

Ελληνικά Pretty Little Horses

Μία καλλιτεχνική προσέγγιση στην πανδημία, με υπόμνηση της οικονομικής κρίσης, προκρίνει η εφημερίδα Tageszeitung (TAZ), προτείνοντας ταινίες και DVD για τον εγκλεισμό στο σπίτι. Στις επιλογές περιλαμβάνεται μία ελληνική παραγωγή, η νέα ταινία του Μιχάλη Κωνσταντάτου "All the pretty little horses (Μικρά όμορφα άλογα)" που έχει προβληθεί στο διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου της Σαγκάης και, αργότερα, στο φεστιβάλ του Σεράγεβο. Όπως επισημαίνει η Tageszeitung η ταινία "ακολουθεί ένα παντρεμένο ζευγάρι της μεσαίας τάξης, την Αλίκη (Γιώτα Αργυροπούλου) και τον Πέτρο (Δημήτρης Λάλος) στην προσωπική του κόλαση. Βλέπουμε το ζεύγος σε μία παραθαλάσσια εξοχική κατοικία, εντυπωσιακή, αλλά και απόκοσμα μοναχική, που επιδεικνύει την εξωτερική της πρόσοψη. Οι συμπεριφορές προδίδουν τη συναισθηματική απόσταση που υπάρχει μεταξύ τους και κανείς δεν γνωρίζει που μπορεί να οδηγήσει. Μικρές, συχνά αντιφατικές, λεπτομέρειες αποκαλύπτουν σιγά σιγά την πραγματική κατάσταση των πρωταγωνιστών που είναι ευκατάστατοι, αλλά όχι και συμπαθείς".

Σύμφωνα με τον κριτικό κινηματογράφου της TAZ "ο Κωνσταντάτος χρησιμοποιεί υπονοούμενα και όχι διακηρύξεις, τα αξιοποιεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε η διαταραχή των πρωταγωνιστών μεταφέρεται στον θεατή. Αυτό μπορεί να σε νευριάσει λιγάκι, αποτελεί όμως σταθερό κομμάτι της αφήγησης για τον φόβο του κοινωνικού υποβιβασμού στη σημερινή Ελλάδα. Η υπομονή ανταμείβεται, οι πρωταγωνιστές όχι. Happy end δεν υπάρχει, παρά μόνο στην απελευθέρωση που προσφέρει η αίσθηση της νηφαλιότητας".

Απώλειες για την TUI

Στον μεγαλύτερο τουρ οπερέιτορ της Γερμανίας με έδρα το Ανόβερο, την TUI, εστιάζει η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt ενόψει τουριστικής σεζόν. "Μεγαλύτερες απώλειες από το αναμενόμενο, ελπίδες για ένα στοιχειωδώς κερδοφόρο καλοκαίρι" είναι το τίτλος του άρθρου, που επισημαίνει ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2021 οι οικονομικές απώλειες της TUI έφτασαν το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, ποσό πολύ μεγαλύτερο από αυτό που περίμεναν οι αναλυτές. "Πάντως οι προοπτικές διαγράφονται πιο αισιόδοξες" επισημαίνει η γερμανική εφημερίδα. "Ο τουρισμός στις Βαλεαρίδες Νήσους και στο Αλγκάρβε (της Πορτογαλίας) έχει ήδη αρχίσει, η Ελλάδα ακολουθεί τις επόμενες μέρες. Επιπλέον η ΤUI Cruises, στην οποία συμμετέχει κατά 50% η επιχείρηση από το Αννόβερο, αρχίζει και πάλι στις διακοπές του Αγίου Πνεύματος κρουαζιέρες με αφετηρία το Κίελο, μετά από ένα μακρά διακοπή".

Σύμφωνα με την Handelsblatt "αισιόδοξοι φαίνονται και οι ανταγωνιστές. Ήδη ο FTI, τουρ οπερέιτορ με έδρα το Μόναχο που προσφέρει all-inclusive διακοπές, έχει επεκτείνει το μερίδιό του στη Ρόδο, την Κω και την Κέρκυρα, όπως επίσης στη Μάλτα, τη Μαγιόρκα, τις Κανάριες Νήσους και τις Μαλδίβες. (...) Η DER TOURISTIK, θυγατρική της REWE, που ανοίγει και αυτή πολλά ελληνικά ξενοδοχεία από τα μέσα Μαίου, έχει αυξήσει κατά 20% τα δρομολόγιά της προς την Ελλάδα σε σχέση με το 2020. Η εταιρεία, με έδρα την Κολωνία, καταγράφει παράλληλα μία τεράστια άνοδο της ζήτησης για διακοπές στην Αυστρία".

Γιάννης Παπαδημητρίου

ΠΗΓΗ: Deutsche Welle