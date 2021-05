Έλον Μασκ στο Twitter: Θέλετε η Tesla να αποδέχεται πληρωμές σε Dogecoin;

"Φωτιά" ανάβει και πάλι ο Elon Musk μέσω Twitter, καθώς νωρίς το πρωί της Τρίτης άνοιξε διαδικτυακή "δημοσκόπηση" στον προσωπικό λογαριασμό του για το θέμα της υιοθέτησης ή μη του dogecoin ως μέσου πληρωμής από την πρωτοπόρο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla.

Ο ισχυρός άνδρας της εταιρείας ανέφερε συγκεκριμένα:

"Θέλετε η Tesla να αποδεχθεί το Doge;"

Do you want Tesla to accept Doge?